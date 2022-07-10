Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek Yağmur'un büyük değişimi!

Ah Nerede dizisinde oynadığı Burçak Abalı karakteri ile merak edilen Asena Keskinci ile alakalı bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Asena Keskinci kimdir? Hangi dizilerde yer aldı? İşte detaylar...
2021 senesinde Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat verirken şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisinin Burçak karakterini canlandırıyor.
Asena Keskinci kim ve kaç yaşında?Oyuncu olan Asena Keskin 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Güray Keskinci ve Ayşe Keskinci'nin kızı olan Asena Keskinci'nin tam adı Reyhan Asena Keskinci'dir. Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde okurken lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tiyatro bölümünde aldı.
Asena Keskinci'nin yer aldığı projelerÇok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmeye başlayan Asena Keskinci daha 2 yaşında iken yer aldığı reklam filmleri ile kariyerine başladı. Hırsız Polis, Bez Bebek, Dedemin Dolabı, Köstebekgiller dizilerinde yer alırken, Bir Aşk Hikayesi, Ahlat Ağacı, Arapsaçı, Keman Ağıtları gibi filmlerde de yer almıştır.
2021 senesinde Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat verirken şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisinin Burçak karakterini canlandırıyor.