Dizi
10 Temmuz 2022 - 15:06

Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek Yağmur'un büyük değişimi!

Son olarak Ah Nerede dizisinde yer alan Asena Keskinci merak konusu oldu. Özellikle de Bez Bebek dizisinin Yağmur'u olduğu öğrenilen Keskinci hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki Asena Keskinci kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Dizi
10 Temmuz 2022 - 15:06
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Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek Yağmur'un büyük değişimi!
Ah Nerede dizisinde oynadığı Burçak Abalı karakteri ile merak edilen Asena Keskinci ile alakalı bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Asena Keskinci kimdir? Hangi dizilerde yer aldı? İşte detaylar...

Asena Keskinci kim ve kaç yaşında?

Oyuncu olan Asena Keskin 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Güray Keskinci ve Ayşe Keskinci'nin kızı olan Asena Keskinci'nin tam adı Reyhan Asena Keskinci'dir. Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde okurken lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tiyatro bölümünde aldı.

Asena Keskinci'nin yer aldığı projeler

Çok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmeye başlayan Asena Keskinci daha 2 yaşında iken yer aldığı reklam filmleri ile kariyerine başladı. Hırsız Polis, Bez Bebek, Dedemin Dolabı, Köstebekgiller dizilerinde yer alırken, Bir Aşk Hikayesi, Ahlat Ağacı, Arapsaçı, Keman Ağıtları gibi filmlerde de yer almıştır.

Asena Keskinci

2021 senesinde Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat verirken şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisinin Burçak karakterini canlandırıyor.

Ah Nerede Burçak kimdir?

Show TV'de yeni başlayan Ah Nerede dizisinde yer alan Asena Keskinci, Burçak karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Burçak ses sanatçısı iken Ferit'in sevgililerinden biridir. Kendine has tarzı ile sevecen ve yeri geldiğinde de sert olan Burçak, Ferit'in ihaneti üzerine ondan intikam almak istemektedir.

Aldığı ödüller

2009 yılında Aslan Max “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu”

2010 yılında Trt Kadın Ödülleri “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu”

2014 yılında Bodrum Film Festivali “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu”

2015 yılında Çamlıca Lisesi “Yılın En İyi Genç Oyuncusu” ödülünü aldı.

Asena Keskinci'nin boyu ve kilosu

Asena Keskinci'nin menajerlik için anlaştığı kurum Selçuk Kaya menajerlik iken farklı projelerde aynı anda yer alabilmektedir. Kendisi 1.66 boyunda olan Keskinci 50 kilodur. Resmi instagram hesabında 283 bin takipçisi vardır. "@asenakeskinci" adı ile hesabı vardır. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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