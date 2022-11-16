Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı













Asena Kimdir?

İbo Show'un olmazsa olmaz ismi, İbrahim Tatlısesle çalkantılı ilişkisi ile bir dönem gündemden düşmeyen, efsane danslarıyla yürekleri hoplatan Asena evlendikten sonra çok sevdiği mesleğini bırakmıştı. Asena'nın son halini görenler herkesi şaşkına çevirdi. Görenler, 'tamamen değişmiş' 'bu kadar değişim olur mu?' yorumlarını yaptı.Şimdilerde 90'ların yıldızı ünlü dansöz yepyeni bir sektöre giriş yaptı. Bir gelinlik mağazası açan ve hatta dikiş diken Asena 'Sabır gerektiren işlemeleri babaannemden öğrendim, birlikte yatak örtüsü dikerdik.' dedi. Gelinlik mağazasındaki birinci önceliğin geline uygun gelinlik dikmek olduğunu belirtti.Gelinlik işiyle yakın bir iş daha yaptığını söyleyen eski dansöz, Almanya'da düğün davetlerinin verilebildiği bir restaurantı da olduğunu cümlelerine ekledi. Restaurantın oldukça yoğun olduğunu çoğu zaman o yoğunluğuna yetişemediğini söyledi.1977 İstanbul doğumludur. Daha 3 yaşındayken babaannesi ile birlikte Almanya'ya taşınmış ve orada yaşamaya başlamıştır. 3 sene boyunca bale eğitimi Asena, ayrıca çok iyi kayak yapmaktadır. 15 yaşına geldiğinde, İstanbul'a kesin dönüş yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuştur. Hep hayalindeki dans etme arzusuyla kurslara yazılmıştı, çok iyi bale bilmesi ve muhteşem fiziğiyle hemen fark edildi. İlk kez Mustafa Topaloğlu Asena'yı fark etmiş ve televizyona çıkarmıştır. Daha sonra TR'de sayısız TV programında yer aldı. Ayrıca dalında Türkiye'nin ilk oryantal jurisidir. Sahne aldığı mekanlarda Türkiye’de bir ilke imza atmış ve seyircilere çatal bıçak sesini kestirmiştir. Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.