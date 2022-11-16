MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 01:26

Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı

Bir döneme damga vuran ayrılmaz ikili, İbrahim Tatlıses ile Asena dansözlüğü bıraktı. Dansözlük deyince akla gelen, 90'ların unutulmaz ismi Asena'nın bugünlerde bir değil tam iki yeni işi var! İşte Asena'nın yeni işi..

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 01:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı


İbo Show'un olmazsa olmaz ismi, İbrahim Tatlısesle çalkantılı ilişkisi ile bir dönem gündemden düşmeyen, efsane danslarıyla yürekleri hoplatan Asena evlendikten sonra çok sevdiği mesleğini bırakmıştı. Asena'nın son halini görenler herkesi şaşkına çevirdi. Görenler, 'tamamen değişmiş' 'bu kadar değişim olur mu?' yorumlarını yaptı.

Şimdilerde 90'ların yıldızı ünlü dansöz yepyeni bir sektöre giriş yaptı. Bir gelinlik mağazası açan ve hatta dikiş diken Asena 'Sabır gerektiren işlemeleri babaannemden öğrendim, birlikte yatak örtüsü dikerdik.' dedi. Gelinlik mağazasındaki birinci önceliğin geline uygun gelinlik dikmek olduğunu belirtti.



Gelinlik işiyle yakın bir iş daha yaptığını söyleyen eski dansöz, Almanya'da düğün davetlerinin verilebildiği bir restaurantı da  olduğunu cümlelerine ekledi. Restaurantın oldukça yoğun olduğunu çoğu zaman o yoğunluğuna yetişemediğini söyledi.

Asena

 

Asena Kimdir?

1977 İstanbul doğumludur. Daha 3 yaşındayken babaannesi ile birlikte Almanya'ya taşınmış ve orada yaşamaya başlamıştır. 3 sene boyunca bale eğitimi Asena, ayrıca çok iyi kayak yapmaktadır. 

15 yaşına geldiğinde, İstanbul'a kesin dönüş yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuştur. Hep hayalindeki dans etme arzusuyla kurslara yazılmıştı, çok iyi bale bilmesi ve muhteşem fiziğiyle hemen fark edildi. İlk kez Mustafa Topaloğlu Asena'yı fark etmiş ve televizyona çıkarmıştır. Daha sonra TR'de sayısız TV programında yer aldı. Ayrıca dalında Türkiye'nin ilk oryantal jurisidir.  Sahne aldığı mekanlarda Türkiye’de bir ilke imza atmış ve seyircilere çatal bıçak sesini kestirmiştir. 

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi
Son Haberler
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru...
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2....
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham...
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin...
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF soruları ve cevapları
AUZEF soruları açıklandı mı? AUZEF sınav soruları nereden nasıl...