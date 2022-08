Asgari geçim indirimi nedir, kimler alır? Asgari geçim indirimi alma şartları

Asgari geçim indiriminden kimlere verilir?







Asgari geçim indirimi bireyin ya da ailenin asgari olarak geçim düzeni sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülmesi ile vergi dışında kalan kızma ifade eder. Vergi ödeme gücü bir kişinin fizyolojik olarak varlığınız sürdürebilecek gerekli ihtiyaçları alabilecek kadar elimde belirli bir tutarın bulunmasına ifade eder. Bu şekilde asgari geçim indirimi ortaya çıkarken bu indirim her yıl değişiklik göstermektedir.Asgari geçim indiriminden yararlanacak kişiler şekildedir:Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler) Tevkifata tabi tutulan ücret geliri ne yıllık olarak beyan eden ya da bildiren kişiler, Gelir vergisi Kanunu'nda yer alan 61 maddede ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde eden kişiler,2022 yılında ödenecek olan asgari geçim indirimi şu şekildedir:İşverenlerin asgari geçim indirimini çalışanlara vermemesi durumunda İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu açısından suç işlenmiş olur. Asgari geçim indirimini uygulamayan işverenleri 162 TL para cezası kesilmektedir. Ayrıca bu durumu göz önüne çalışan kişiler sebep göstererek iş sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. 1 seneden fazla kıdem tazminatı olan kişiler ise kıdem tazminatını alabilmektedir. Asgari geçim indirimini verilmemesi durumunda çalışan kişiler ALO 170 hattına şikayette bulunabilir.Asgari geçim indiriminden yararlanamayacak olan kişiler şekildedir: Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı olan kişiler. Bunlar şu şekildedir: a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,Mükellefiyet geliri kapsamında dar ücret geliri elde eden kişilerde yararlanamamaktadır. Kanun hükmü gereğince (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) Ücretleri için gelir vergisi tevkifatı yapılmayan kişilerde yararlanamamaktadır. Bununla birlikte asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması durumunda çocuklar Sosyal Güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.