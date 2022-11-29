EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 14:32

Asgari ücret 2023 yeni hesap! Yüzde 40, 45, 50 zam: İşte basına sızan son hesaplama!

Asgari ücret 2023 için hesaplamalar devam ediyor. Masada birçok rakam ve zam oranı bulunurken yeni bir hesaplama daha ortaya çıktı. İşte yeni yılda asgari ücretin yükseleceği rakam.

EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 14:32
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Asgari ücret 2023 yeni hesap! Yüzde 40, 45, 50 zam: İşte basına sızan son hesaplama!


Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammını belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak. Milyonlarca kişinin gelirini belirleyecek toplantıların ilki Aralık ayında gerçekleşecek. Asgari ücret, bu yıl ara zam ile birlikte 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için 1 Aralık Perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Aralık ayında işveren ve hükümet yetkilileri bir araya gelecek ve yapılacak 3 toplantı ile asgari ücret zammı belirlenecek. Eğer bu 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. Toplantı yapılacak ve uzlaşma yoluyla yeni ücret belirlenecek.

2023 asgari ücreti için hummalı çalışma!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, bu yıl diğer yıllardan daha farklı bir hazırlığın içerisinde olduklarını ifade etti.

Asgari ücret 2022 yılında 4 bin 253 liraya yükseltilirken gelir ve damga vergisi kaldırılmıştı. Bu durum hem işçiye hem de işverene yaradı. Ayrıca asgari ücret almayan çalışanlar için de maaşlarından asgari ücret kadarlık kısımdan vergi alınmamasına karar verilmişti.

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Asgari ücretin belirlenmesi için enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında kalmayacak. Bu sebeple asgari ücrette enflasyon rakamları alt limit olarak belirleniyor.

Asgari ücretteki yeni rakamla ilgili birçok hesaplama bulunuyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa 7,150,46 TL,

Yüzde 35 zam yapılırsa 7,425,47 TL,

Yüzde 40 zam yapılırsa 7,700,49 TL

Yüzde 45 zam yapılırsa 7,975,51 TL

Yüzde 50 zam yapılırsa asgari ücret 8,250,53 TL’ye yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak sonuç yeni asgari ücreti belirleyecek. Masadan çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Erdoğan kararını verdikten sonra Aralık ayı sonunda yeni asgari ücret rakamı belirlenmiş olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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