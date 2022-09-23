GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:46

Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!

Ankara'da bulunan HAK-İş Konfederasyonu'na bir ziyarette bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken herkesin merak ettiği 2023 Asgari ücret miktarı hakkında konuştu. Bakan Bilgin, asgari ücret artışı net rakamları için Aralık ayını işaret etti.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:46
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Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!


Asgari ücretin 2023'te ne kadara yükseleceği kamuoyunda sürekli araştırılan bir konu haline geldi. 2022 yılı başında asgari ücrete gelen yüzde 50 oranındaki artış sonrası 4.253 liraya çıkarılmıştı. Sürekli artış gösteren enflasyon ve altında kalkılamaz hale gelen hayat pahalılığında dolayı yıllık asgari ücret Temmuz ayında 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdilerde ise vatandaşlar yeni yıldan itibaren asgari ücret artış oranını düşünmeye başladılar.

Asgari ücret 2023 yılında ne kadar olacak

Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023'te asgari ücretin ne kadar yüksek olacağı sorusuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayını işaret etti ve ay içerisinde tekrar değerlendirileceğini söyledi. Bilgin açıklamasının devamında ise asgari ücret artışı kararında enflasyondaki tahribatı değerlendirerek ona göre bir karar verileceğini de ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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