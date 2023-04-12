Asgari ücret 30 bin TL'ye yükseliyor! Milyonlarca çalışan sevinçten dört köşe oldu: Ortalığı yıkan seçim vaadi!

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Peki partinin seçim vaatleri hangi konuları içeriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ14 Mayıs seçimine günler kala ittifakların seçim vaatleri ve aday listeleri netleşti. Millet İttifakı, Yeşil ve Sol Parti, ATA İttifakı seçime giriyor. AK Parti Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantıda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamelerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Üniversite öğrencilerine bir kez olmak üzere cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi alınmayacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Aynı zamanda kamuya yapılacak ilk atamalarda görev zorunluluğu hariç sözlü mülakat olmayacak. Ankara İstanbul süper hızlı tren hattı kurulacak. AK Parti seçim vaatleri yanında diğer ittifakların da vaatleri belli oldu.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da seçim vaatlerini açıkladı. Sinan Oğan seçim vaatlerini katıldığı televizyon programında açıkladı; 'Çalışanlarımız asgari ücrete mecbur bırakıldı. Yoksulluk sınırında asgari ücret vaadim var. 4 kişilik bir ailenin 30 bin TL oldu. Ben bunun asgari ücret olacağını söylüyorum. Güncel açlık sınırı 9 bin 500 TL. Asgari ücretin en kötü yoksulluk sınırında olması gerekiyor. Vergilerde de reform yapılacak. Rant vergisi kaynak olacak. Planlı tadilat ile 10 milyonluk arsa bir gecede 100 milyon oluyor ve vergi verilmiyor. Biz bu rantiyelerden vergi alıp kaynakları üreteceğiz. Genç işsizlik bitecek, liyakatsizlik ortadan kalkacak. Biz bu ülkede ileri teknolojiyi merkez haline getireceğiz. Çiğ üretim merkezi yapılırsa gençlerin önü açılır ve yurt dışına gidiş artar. Üniversitelerdeki dayatmacı anlayış yıkılacak. Profesyonel yönetim anlayışıyla rektörlük sistemi gelecek ve gençler kendilerini daha rahat ifade edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler daha mutlu ve umutlu insanlar olacak.'