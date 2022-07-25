Asgari ücret 5.500 TL olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törende asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu! Yeni zam kapıda...

5.500 TL olan asgari ücretten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Hızlı Tren için hazırlıklara başlanan Ankara- Yerköy- Kayseri toplu taşıma töreninde asgari ücretle ilgilide açıklamalarda bulundu. Açıklamasında ;“Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız” dedi.
Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklamasıErdoğan Hızlı Tren temel atma törenine katıldı. Orada konuşma yapan Erdoğan asgari ücret konusunu da gündeme getirdi. 2022' de yarı dönemde tekrar asgari ücrete zam yapan Erdoğan 2023 için de asgari ücrette artış olacağını açıkladı
. Açıklamasın da;“İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımdaki yüksek alım fiyatlarıyla çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum” ifadelerini kullandı.