İşçi, memur ve emeklilerin maaşlarına zam geleceğinin altını çizen Erdoğan, aynı zamanda sosyal yardımlarında artacağına değindi. 2023 yılına az zaman kalması üzerine enflasyon değerleri ön plana çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Finans
07 Eylül 2022 - 14:23
Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar
Düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşların ve sosyal yardımların yatacağına değindi. Bunun üzerine vatandaşların gözleri asgari ücrete çevrilirken yapılan hesaplamalar üzerine yeni asgari ücret belli oldu. İşte, asgari ücret zammı ve Erdoğan'ın açıklamaları haberimizde
Finans
07 Eylül 2022 - 14:23
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