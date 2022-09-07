Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar

Yüzde 40 artış netleşti

Asgari ücret 7.500 TL

Asgari ücret hesaplama

İşçi, memur ve emeklilerin maaşlarına zam geleceğinin altını çizen Erdoğan, aynı zamanda sosyal yardımlarında artacağına değindi. 2023 yılına az zaman kalması üzerine enflasyon değerleri ön plana çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.Canlı yayın programına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yaptığı açıklamalarda yeni asgari ücretin belirlenmesinde Aralık ayı enflasyonunun göz önüne alınarak karar verileceğine ve en az yüzde 40 oranında artış yaşanması gerektiğini duyurdu. Şu son öneme alınan veriler üzerinde bir önceki 6 ay ve ondan sonraki 6 ay ile karşılaştırmalar yapıldığında verilerin aynı olduğunu açıkladı.Kaya yaptığı açıklamalar üzerine memur ve emeklilerin toplu sözleşmeler üzerinde yer alan şartlar ile birinci 6 ayda yüzde 8 ve sonraki altı ayda enflasyona göre artış yapılacağı belirtilirken Bağkur ve işçilere ise 2023 yılında toplamda yüzde 20 artış geleceğinin altını çizdi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının toplanmasıyla belirlenecek asgari ücret tutarında ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilave bir zam kararı gelmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalar neticesinde açlık sınırının 6 bin 680 TL seviyelerinde yer alması durumunda yeni asgari ücretin 7 bin 500 TL olması gerektiği belirlendi.Yani net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paradır. En basit haliyle net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır.