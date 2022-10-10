Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Aralık ayını işaret etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen gençlik buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona sığmayan gençlere seslenmek için dışarı çıktı. Erdoğan, dünya sorunu haline gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi ve iki ülke arasındaki arabuluculuk rolünü kendilerinin üstlendiğini Avrupa ülkelerinin bu konuda bir görev almadıklarını söyledi.
GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 10:11
Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir gençlik mitingine hitap etti. Asgari ücret konusuna değinen Erdoğan, Aralık ayına dikkat çekti.
GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 10:11
EDİTOR
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