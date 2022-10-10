Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti!













"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

"ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Aralık ayını işaret etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen gençlik buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona sığmayan gençlere seslenmek için dışarı çıktı. Erdoğan, dünya sorunu haline gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi ve iki ülke arasındaki arabuluculuk rolünü kendilerinin üstlendiğini Avrupa ülkelerinin bu konuda bir görev almadıklarını söyledi.Kış ayları için görülmemiş hazırlıklar yapmaya hazırlanan Avrupa'ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan orada herkesin zor durumda olduğunu belirterek bu kış için herşeyi hazırladıklarını ve tüm rezervlere ek olarak hem doğalgazı hem de kömürü ülkemizde hazır hale getirildiğini anlattı. 'Bizim derdimiz doğalgazı nasıl daha ulaşılabilir hale getireceğimiz. Bunun için çabalıyoruz.' diyen Erdoğan, AK Parti hükümetinin baskıyı kabul etmediğini özellikle zulmedilmesini de asla istemeyeceğini aktardı.Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin en uygun rakama yükseltilmesi için şimdi Aralık ayında yeni bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Eğitim alanında çok farlı yerlere geldiklerinden bahseden Erdoğan, gençlerin okulların açılışında sıralarının üzerinde kitap ve defter bulabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi ve konuşmasında "Kırtasiyede kitap bulamadım, defter de bulamadım. Biz bu dertten muzdaribiz ve çocuklarımız mağdur olmasın dedik” ifadelerini kullandı.