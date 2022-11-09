Asgari ücret hesabında şok detay: Yüzde 62'ye yükseldi, Bakanlık devreye girdi







Bakanlık asgari ücret zammı için çalışma başlatacak







Merkez Bankası’ndan sürpriz rakam sızdı

Temmuz sonrası yüzde 15 artış

Yeni yıl öncesi asgari ücret ile ilgili tahminlerde yeni rakamlar konuşulmaya başladı. 2023 yılında asgari ücretin 7 bin, 8 bin hatta 10 bin TL rakamları masada yer alıyor. Vatandaşın beklentileri bu yönde olurken Çalışma Bakanlığı daha hızlı bir aksiyon almak adına araştırma yapacağını açıkladı. Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak merak edilirken seçim öncesi sürpriz bir rakam daha ortaya çıktı.7 milyon kişinin merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücret zammı yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, asgari ücret üzerinden belirlenen bütün ücretleri kapsıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun 4 toplantısı ardından yeni asgari ücret zammı belirlenecek. Ancak toplantı öncesinde Çalışma Bakanlığı’nın yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla bir araştırma başlatacaklarını açıkladı. Böylelikle kapsamı oldukça geniş bir araştırma ile asgari ücret beklentileri öğrenilecek.Asgari ücret zammı ile ilgili yeni tahminler bulunuyor. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, katıldığı canlı yayında 8000 – 8500 TL’nin üzerinde bir asgari ücret beklentisi olduğunu söyledi. Asgari ücretin 8 bin TL olması halinde yüzde 45 oranında artış meydana geleceğini belirtti. 2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle konuşulan rakamların daha üzerinde bir artış beklediğini söyleyerek, seçim atmosferinin asgari ücreti belirlemede etkili olacağını ifade etti.Asgari ücret artışının özel sektördeki maaşlara etkisinden bahseden Kıvanç, yapılan artışın çalışanlara birebir yansıtılmadığını söyledi. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda da bu yılki ücretlerde reel artışların düşük kaldığını hatırlatarak, her yıl daha fazla kişinin asgari ücretli durumuna düştüğünü ifade etti. 10 yıllık işçinin de, yeni başlayan işçinin de asgari ücretle çalıştığını ve bu nedenle Temmuz ayından sonraki artışla beraber çalışanların yüzde 62’sinin asgari ücretli durumuna girdiğini belirtti. 2021 yılında bu oranın yüzde 47 olduğunu anımsatarak, asgari ücrette yapılan artış nedeniyle işverenlerin çalışanlarının neredeyse tamamına asgari ücret uyguladığını ifade etti.