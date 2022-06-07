EKONOMİ
07 Haziran 2022 - 22:04
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 22:21

Asgari ücret için Mehmet Özhaseki'den açıklama

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özhaseki'den Kayseri'de Temmuz ayı için asgari ücretleri için açıklanmalar yaptı. Özhaseki önümüzdeki günlerde güzel haberlerin geleceği müjdesini verdi.

EKONOMİ
07 Haziran 2022 - 22:04
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 22:21
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Asgari ücret için Mehmet Özhaseki'den açıklama
Mehmet Özhaseki, emekliler ve asgari ücretli çalışanların en çok merak ettiği konuyu gündeme getirdi.  Konuşmasında, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır." dedi.
Özhaseki, "Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır." diye konuşmalarda bulundu.
"Z kuşağı vatanım için yaşarım diyor"
Mehmet Özhaseki, 'Z Kuşağı' denilen gençlerin açık ara lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerini ifade ederek; "Gençlere sorduk, diyoruz ki soruda; 'Siz hayatta ne için mücadele edersiniz, ne için fedakarlık yaparsınız, ne için mücadele edersiniz'? Buradan çıkan sonuçlar 'Ben vatanım için, vatanımın bütünlüğü için, bayrağım için' diyenlerin oranı yüzde 75-80. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Ama gençliğimiz de gayet iyi durumda, biz de çok özel olarak ilgileniyoruz.
"Z kuşağının lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır"
Hatta 'kimi lider olarak görüyorsunuz' diye sorduğumuz zaman açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden biz kendimizden çok eminiz." dedi.
Mehmet Özhaseki asgari ücret açıklaması
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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