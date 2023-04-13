Asgari ücret katlana katlana 30.000 TL oldu! Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran açıklama: O isim duyurdu!

İttifakların vaatleri tek tek netleşirken AK Parti seçim beyannamesi yapılan toplantıyla birlikte açıklandı. Peki diğer ittifakların vaatleri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL VAADİ14 Mayıs seçimine 31 gün kaldı. Seçime sayılı günler kala heyecan devam ederken aday listeleri netleşti ve Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Yeşil ve Sol Parti, ATA İttifakı'nın seçimlere girmesi de kesinleşmiş oldu. Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantıyla birlikte AK Parti seçim beyannamesi Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Seçim beyannamesi içinde yer alan vaatler şu şekilde; Aile ve Gençlik Bankası kurulacak, üniversite öğrencileri bir kereye mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi ödemeyecek, ücretsiz aylık 10 GB internet verilecek, kamuya ilk atamalarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında sözlü mülakat kaldırılacak, memur emekli ve işçi refahı yükselmesi sebebiyle zamlar enflasyon üstünde uygulanacak, Ankara- İstanbul süper hızlı tren hattı kurulacak.
AK Parti vaatleri sonrasında diğer ittifakların vaatleri de tek tek netleşmeye başladı. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan vaatlerini katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Sinan Oğan vaatlerini şu sözlerle paylaştı; 'Çalışanlarımız asgari ücrete mecbur bırakıldı. Yoksulluk sınırında asgari ücret olmasını vaadediyorum. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 30 bin TL oldu. Milyonlarca insan asgari ücretle açlık sınırı altında çalışıyor. Açlık sınırı bile 9 bin 500 TL oldu. Asgari ücret en azından yoksulluk sınırı olmalı. Vergide reform olacak. Rant vergisi kaynak oluşturacak. 10 milyonluk arsa bir gecede 100 milyon oluyor ve kimse vergi ödemiyor. Bu ranttan vergi alınacak. Bu sayede gerekli kaynak üretilecek. Genç işsizlik bitecek ve liyakatsizlik ortadan kalkacak. Bu ülkede ileri teknoloji merkezi yapılırsa, çip üretim merkezi olursa gençlerin önü açılır ve yurt dışına giden gençler geri gelir. Üniversitelerde olan dayatmacı anlayış bitirilecek. Profesyonel yönetimle yeni rektörlük sistemi gelecek. Gençler kendilerini daha rahat ve özgür ifade edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler daha umutlu ve özgür olacak.'