EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 17:23

Asgari ücret komisyon ne zaman toplanacak? Asgari ücret komisyonu toplantı tarihleri

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yeni asgari ücret düzenlemelerinde hızlı bir sürece girildi. Aralık ayında toplanması beklenen asgari ücret tespit komisyonunun, çalışanı enflasyona karşı koruyacak bir rakam belirlemesi bekleniyor.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 17:23
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Asgari ücret komisyon ne zaman toplanacak? Asgari ücret komisyonu toplantı tarihleri


Milyonlarca çalışan heyecanla yeni asgari ücret zammını bekliyor. Asgari ücrete bu sene toplam %95 zam yapılarak 5.500 TL'ye çıkartıldı.

KOMİSYON ARALIK AYINDA BİR ARAYA GELECEK

2023 asgari ücret zammının belirlenmesi için komisyon Aralık ayında görüşmelere başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonunun birinci toplantısı Aralığın ilk haftası yapılacak.



İşçi, işveren ve hükümetten beşer tane temsilcinin katılım sağlayacağı komisyonda, 2023 yılı asgari ücret tutarı belirlenecek.

 asgari ücret tespit komisyonu

Asgari ücret 2022 Ocak ayında %50 artarken, Temmuz ayında da %30 arttı. Ayrıca asgari ücretten kesilen vergilerden de vazgeçilmesine karar verildi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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