Asgari ücret komisyon ne zaman toplanacak? Asgari ücret komisyonu toplantı tarihleri







KOMİSYON ARALIK AYINDA BİR ARAYA GELECEK







Milyonlarca çalışan heyecanla yeni asgari ücret zammını bekliyor. Asgari ücrete bu sene toplam %95 zam yapılarak 5.500 TL'ye çıkartıldı.2023 asgari ücret zammının belirlenmesi için komisyon Aralık ayında görüşmelere başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonunun birinci toplantısı Aralığın ilk haftası yapılacak.İşçi, işveren ve hükümetten beşer tane temsilcinin katılım sağlayacağı komisyonda, 2023 yılı asgari ücret tutarı belirlenecek.Asgari ücret 2022 Ocak ayında %50 artarken, Temmuz ayında da %30 arttı. Ayrıca asgari ücretten kesilen vergilerden de vazgeçilmesine karar verildi.