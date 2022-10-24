EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 15:27

Asgari ücret refah payıyla zirveye çıkıyor! Asgari ücret 2023'te 8000 TL olacak iddiası!

Asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak sorusuna 8 bin TL tahmini geldi. İşte asgari ücrette sosyal refah payı ayarı!

EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 15:27
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücret refah payıyla zirveye çıkıyor! Asgari ücret 2023'te 8000 TL olacak iddiası!


Ocak ayına kısa bir süre kala asgari ücret zammı konusu yeniden gündeme geldi. 2022 yılında artan enflasyon rakamları ve fahiş fiyat artışları nedeniyle asgari ücrete Ocak ayında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak yıl boyunca devam eden yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alındı ve asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Asgari ücretle çalışanların geçim sıkıntısı ise hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini ve asgari ücrette herkesi tatmin edecek bir artışın ocak ayında yapılacağını söylemişti.

Asgari ücrette 8 bin lira iddiası!



Asgari ücret komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala yeni asgari ücret için rakamlar konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammet Bayram, yıl sonunda asgari ücrete en az enflasyon oranı kadar artış yapılmasını beklediklerini, devam eden hayat pahalılığının dar ve orta gelirli vatandaşların yaşam şartlarını zorladığına değindi.

asgari ücret

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zammın geçici bir önlem olduğuna dikkat çeken Bayram, geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 22 ve üzerinde bir fark olduğunu söyledi. Böylelikle enflasyon farklı yüzde 35-40’lara dayanmış oluyor.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Ocak ayında asgari ücrete en az yüzde 40 artış yapılacağını ve şu an 5 bin 500 TL olan tutarın 7 bin 700 – 8 bin lira arasına çıkacağını ifade etti.

Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

Bayram, daha önce sosyal refah payı düzenlemesinin yapıldığını ve bu enflasyonun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenen tutardan daha yüksek bir tutar belirlendiğini aktardı. Yeni yılda yüzde 40 oranında bir enflasyon artışıyla birlikte asgari ücretin 7 bin 700 liraya yükseleceğini, sosyal refah payı eklendiğinde ise asgari ücretin 8 bin lirayı bulacağı tahmininde bulundu.

asgari ücret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin yaptıkları açıklamalarda enflasyon rakamının üzerinde bir artış yapmayı planladıklarını, yeni asgari ücretin alım gücünü kolaylaştıracağını belirtmişlerdi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
Son Haberler
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja dikkat
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja...
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar
Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar
Telefonunuzdaki uygulamaları kontrol edin! Şarjınız hemen bitiyorsa sebebi bunlar
Telefonunuzdaki uygulamaları kontrol edin! Şarjınız hemen bitiyorsa...
90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?
90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü,...
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır,...
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz...
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış!...
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi:...
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan...
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya...
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor,...
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan...
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası...