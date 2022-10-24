Asgari ücret refah payıyla zirveye çıkıyor! Asgari ücret 2023'te 8000 TL olacak iddiası!







Asgari ücrette 8 bin lira iddiası!







Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

Ocak ayına kısa bir süre kala asgari ücret zammı konusu yeniden gündeme geldi. 2022 yılında artan enflasyon rakamları ve fahiş fiyat artışları nedeniyle asgari ücrete Ocak ayında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak yıl boyunca devam eden yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alındı ve asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi. Asgari ücretle çalışanların geçim sıkıntısı ise hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini ve asgari ücrette herkesi tatmin edecek bir artışın ocak ayında yapılacağını söylemişti.Asgari ücret komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala yeni asgari ücret için rakamlar konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammet Bayram, yıl sonunda asgari ücrete en az enflasyon oranı kadar artış yapılmasını beklediklerini, devam eden hayat pahalılığının dar ve orta gelirli vatandaşların yaşam şartlarını zorladığına değindi.Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zammın geçici bir önlem olduğuna dikkat çeken Bayram, geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 22 ve üzerinde bir fark olduğunu söyledi. Böylelikle enflasyon farklı yüzde 35-40’lara dayanmış oluyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Ocak ayında asgari ücrete en az yüzde 40 artış yapılacağını ve şu an 5 bin 500 TL olan tutarın 7 bin 700 – 8 bin lira arasına çıkacağını ifade etti.Bayram, daha önce sosyal refah payı düzenlemesinin yapıldığını ve bu enflasyonun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenen tutardan daha yüksek bir tutar belirlendiğini aktardı. Yeni yılda yüzde 40 oranında bir enflasyon artışıyla birlikte asgari ücretin 7 bin 700 liraya yükseleceğini, sosyal refah payı eklendiğinde ise asgari ücretin 8 bin lirayı bulacağı tahmininde bulundu.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin yaptıkları açıklamalarda enflasyon rakamının üzerinde bir artış yapmayı planladıklarını, yeni asgari ücretin alım gücünü kolaylaştıracağını belirtmişlerdi.