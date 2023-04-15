









ASGARİ ÜCRET ZAMMI KAPIYA GELDİ! YÜZDE 40 ZAM







Asgari ücret tavan yaptı! Masadaki oranlar tek tek hesaplandı: Cumhurbaşkanı jestiyle yeni asgari ücret bu kadar olacak! Asgari ücrete yeni zam yapılacak! Ara zam müjdesi geldi. Buna göre asgari ücretin 11 bin 908 TL olması bekleniyor. Karar resmi gazetede yayınlandı mı? Emekli aylığına yapılan ara zam sonrası gözler asgari ücrete çevrilmişti. Beklenen zam geldi mi? Yoğun baskının olduğu asgari ücret zammında yüzde 40 zam müjdesi. İşte detaylar...Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması bekleniyor. Karar resmi gazetede yayınlandı. Seçim öncesi yeni paralar cepte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Emekli aylıklarına yapılan ara zam sonrası gözler asgari ücret ve memur maaşlarına çevrilmişti. Buna göre en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar yükselmişti. Yeni asgari ücret zammı ve diğer ayrıntılar...Asgari ücret zammı için her ne kadar gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına istinaden temmuz ayına işaret edilse de, bir sürpriz yaşanabileceği iddia edildi. Ak parti kulislerinde konuşulanlara göre bayram sonrasında asgari ücret için yeni zam yapılacak. Seçim öncesinde bu işi bitirmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir planı var. Tam seçime yakın bir sürede asgari ücrete büyük bir zam yapacak. Buna göre asgari ücret 11 bin 908 TL olacak. Bu miktarın olması halinde asgari ücrete yüzde 40 ara zam yapılmış olacak. Ak Parti kulislerinde bu konuşulmaya başlandı bile. Bayramdan sonrası söz konusu zammın asgari ücrete yansıtılması bekleniyor.