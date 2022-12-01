GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 13:23

Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!

Türkiye 1 Aralık itibariyle asgari ücretle ilgili gelişmeleri konuşmaya başladı. Milyonlarca işçi asgari ücret artışı için heyecanla bekliyor. Bazı uzmanlar yüzde 50, bazı uzmanlar yüzde 60 oranında zam yapılacağını iddia ederken son dakika AK Parti asgari ücret açıklamaları ortaya çıktı. Canlı yayın programına katılarak önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin 8 bin TL'nin üstünde mi olacak şeklinde gelen bir soruya dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi.

GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 13:23
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Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!


Asgari ücret zammı ile ilgili görüşme maratonları bugün başlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, işçi ve işveren temsilcilerinin saat 14.00'te bir araya geleceği önemli toplantı öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? 8.000 TL'den yüksek mi olacak?" Bu soruları alan AK Partili Kurtulmuş milyonların heyecanlanmasına neden olan açıklamalar yaptı.

Milyonların gözü bugünkü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, saat 14.00'te Türk-İş Başkanı Atalay ve Tesk Başkanı Özgül Bulak Akkol ile görüşecek. Toplantı öncesi bir açıklama yapan Bakan Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Türk-İş Başkanı Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u görüşme yapmak için davet ettim. Asgari ücret konferansı yapacağız. Takvime birlikte karar vereceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Bu açıklamaların ardından gözler saat 14.00'da yapılacak olan toplantıya çevrilirken milyonları heyecanlandıran bir açıklamada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

CNN Türk'ün canlı olarak yayınladığı bir programa katılan Numan Kurtulmuş, asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya "Vatandaşımızın 'İyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır!" ifadeleriyle yanıt verdi.

İşte AK Parti'den Kurtulmuş'un o açıklaması:

"Türkiye ekonomisi genel bilançosu çerçevesinde "Rakam veremem ama asgari ücretin nasıl belirleneceği belli. Bugün ilk toplantı gerçekleşecek. Umarım bu asgari ücrete tatmin edici bir zam oranı duyurur da halk 'tamam' desin. Cumhurbaşkanımızın ve yönetimimizin bu konudaki ana fikri vatandaşı geçim maliyetinin altında tutmamaktır."

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ NE ZAMAN?

Türkiye'deki enflasyonu değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Türkiye için pandemi dilimi bitti. Sayaçları dağıtmamak bizim için önemli. Türkiye başından beri üretimi artırma ihtimalini tercih etti. Frene basmak yerine gaza basmayı tercih ediyoruz. Mallarımız iyi satılıyor, ihracat ise giderek artıyor. ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü. Büyüme sürekli üretim demektir. Enflasyon temel sorunlarımızdan biri. Umarım enflasyon bir an önce kontrol altına alınır. Enflasyonun düşme eğilimine gireceğini görüyoruz." diye konuştu.

Fahiş fiyatlar ile ilgidi de görüşlerini sunan Kurtulmuş konuşmasında; "Serbest piyasa koşulları hiç kimsenin sorgulayamayacağı bir alan değildir. Olağanüstü kazançlar için vicdansız ticaret yollarından sapmak doğru değildir, Ticaret Bakanlığımız gerekli önlemleri alacaktır. İş etiğini çok sık kullanırız, sadece ihtiyaç duyduğumuzda. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde, yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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