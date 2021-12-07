Asgari ücret zamları için komisyon toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?













Asgari ücret zamlarının yeniden değerlendirilmesi için planlanan kritik toplantıların ikinci bugün saat 14:00'te Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önceki toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında yapılan anket sonuçlarını da açıklayarak milyonlarca asgari ücretli işçiye 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında asgari ücret istendiği ifadelerine yer vermişti.1 Aralık tarihinden ilk toplantının yapıldığı asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında yapılacak. Toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek işçi heyeti tarafında ise Türk-İş olacak.'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapılması planlandı. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında ise alınan kararların Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.Asgari ücret zamlarıyla ilgili konu Türkiye'nin 1 numaralı konusu haline geldi. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar beklentileri çok fazla artırırken AK Parti'nin başa geldiği günden bu yana son dönemlerin en yüksek zam oranını vereceği bekleniyor. Asgari ücrete en yüksek zammı 2003 yılında yapan AK Parti hükümeti o dönemde yüzde 37,48 oranında bir zam vermişti. 2015 yılında ise yüzde 33,46 olarak zam uygulayan hükümetin 2022 yılı içinde bu oranların üzerinde bir artış yapacağı konuşuluyor.VERGİ İNDİRİMİ İLE BİRLİLKTE MAAŞLARDA EKSTA ARTIŞAsgari ücrete yapılacak olan yıllık zammın yanı sıra maaşlardan vergi indirimi de toplantıda ele alınan konulardan birisi. Şayet vergi indirimi yapılırsa en düşük asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması hedefleniyor.Buna göre; vergi indiriminin yanı sıra 5 puan işçi primi indirimi uygulanırsa asgari ücrete yapılacak yüzde 31 zam ile birlikte bir işçinin maaşı 4 bin 194 lira, yüzde 34 zam yapılması halinde ise 4 bin 284 lira olacak. Sendikaların tekliflerinin kabul edilmesi ve maaşlara yüzde 37 oranında zam yapılması halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 zam yapılması durumunda ise bir işçinin maaşı 4 bin 462 lira olarak belirlenecek.