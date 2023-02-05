Asgari ücret zammı onu da yükseltti: Bakanlıktan hane başı 2.392 TL yardım müjdesi







ZAM ORANI AÇIKLANDI: HESAPLARA 2.392 TL YATIRILACAK! AİLE BAKANLIĞI DUYURDU







AYLIK 2.392 TL ÖDEME YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek için destek ödemelerini arttırdı. Bu ödemeler, asgari ücretli, emekli ve memur vatandaşların hesaplarına 2.392 TL zamlı miktarlar olarak yatırılmaya başlandı. Aile Bakanlığı, bu haberi resmi olarak duyurdu ve detaylarını açıkladı. Destek ödemelerinin artırılması, ülkemizdeki milyonlarca insanın yaşamını kolaylaştıracak ve gelir eşitsizliğini azaltacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından, destek ödemelerine ilişkin olarak açıklanan artış oranı, memur zammı seviyesinde bir artışla beraber, engellilere verilen aylık ödemelerinin tutarı da netleşmiş oldu. Bu durum, özellikle engelli bireyler açısından oldukça önemlidir ve memurlara yapılan zamlar ile eşdeğer bir şekilde engelli aylıklarının da artışının gerçekleştiğini göstermektedir.Devlet tarafından yüzde 40 ile 69 arasında engelli olan vatandaşlara aylık olarak 1.594 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olanlara da 2.392 TL ödeme yapılacak şekilde, mevcut durumda görülen büyük artışa bağlı olarak vatandaşlarımızın haklarının korunması amaçlanmaktadır.Engelli olan vatandaşların ikametgahının bulunduğu yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, destek ödemelerinde yüzde 30 artış sağlanmasından sonra engelli aylığı için başvuru yapabilecekler. Bu nedenle, bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, araştırma yapmaya başlamışlar.