EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:14

Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı

2022 yılında asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmıştı. Asgari ücretin artması ile emeklilik maaşı, evde bakım ücretleri de artış gösterdi. İşte o rakamlar...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:14
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Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı


 

Emekli maaşı alan emekliler, evde bakım ücreti alan hasta yakınları, ve engelli vatandaşlarına yapılan destekte görülen artış şaşırttı. Banka hesaplarına para yatan vatandaşlar maaşı görünce büyük bir şaşkınlık geçirdi. İşte o maaşlar!



Devlet engellilere, hasta yakınlarına, çocuklu ailelere eğitim desteği olarak hem maddi hem manevi destekte bulunuyor. Asgari ücretin artması ile zaten emekli aylığına da zam yapılmıştı. Devletin vermiş olduğu maddi destek alan vatandaşlar eylül ayında aldıkları desteğe inanamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı verilen desteği arttırdı. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte  birçok şeye zam yapıldı. Bunların arasında emekli maaşı, engelli aylığı, evde bakım ücreti de yer alıyor. 2022 yılında yapılan zamlar sonrasında yeni rakamlar ne oldu? 

Peki yapılan artış sonra Eylül ayında evde bakım parası alan, engelli aylığı alan vatandaşların hesaplarına ne kadar para yattı? Ne kadarlık bir artış yapıldı?

65 yaş aylığı zammı 2022: 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmıştı. Bununla birlikte emekli maaşlarına da zam yapıldı. 65 yaş üstü olan vatandaşların emekli maaşı 1.084 TL'den 1.536' TL'ye yükselmişti. Emekliye verilen maaş sonrası eşinin de gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelirin 1.833,45 TL'den düşük olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum var ise 65 yaş üstü maaş için tekrar başvuruda bulunabiliyor.

Engelli aylığı zammı 2022: Engelli vatandaşların aylık ödemesinde de zam yapıldı. Daha önce %70'in altında engeli bulunan vatandaş 865 TL alırken şimdi 1.226,99 TL alıyor. %70'in üzerinde engelli bulunan vatandaşlar ise 1.298.63 TL alırken şimdi 1.840.04 TL alacak.

Evde bakım desteği 2022 zammı: Ev içerisinde bulunan yaşlı olanlara veya yardıma muhtaç olan aile bireylerine evde bakan kişiye devlet tarafından destek alıyor. Bu destek 2.343.44 TL iken 3.336.03 TL' ye yükseldi.

Engelli yakını zammı 2022: 18 yaşın altında olan engelli yakınları 865,75 TL alırken yapılan zam ile 1.226.96 TL oldu. Bu destekten ise aile bireylerine kişi başı düşen gelirin 1.833.45'TL veya altında olması gerekiyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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