Asgari ücret zammına zam geliyor! Uzman isim seçim öncesini işaret ederek zam tarihi verdi!

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışana, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret konusunda, yüzde 54,66 oranında artış yapılmasıyla birlikte çalışanlara verilen en düşük ücret 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmasına neden olan merak edilen konu, eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi tarafından ortaya atılan flaş bir iddia ile gündeme geldi. Bu durum üzerine, asgari ücret konusunda ortaya konulan bir ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merak konusu olmuştur.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR. PROF. DR. IŞIN ÇELEBİ ASGARI ÜCRETE ZAM İÇİN TARİH VERDİProf. Dr. Çelebi'nin belirttiğine göre, asgari ücretin Mart ayında 10 bin TL'ye yükseltilebileceği öngörüsünde bulunuyor. GSMH'nin dar gelirli gruplarının alacağı payın yüzde 34'ten yüzde 25'e düşmesi, toplumun huzurunu ciddi bir tehlikeye sokuyor. Bu durum, ülkenin seçimlerden sonra enflasyonla mücadeleye girmesi gerektiği anlamına geliyor. Türkiye'de enflasyon oranlarının düşürülmesi hayat pahalılığı sorununu çözmeye yetmiyor, çünkü bu hastalığın parça parça kararlar alınarak çözülmesi gerekiyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladığı sırada, her türlü beklenmedik tabloya karşı olarak geçmişte olduğu gibi yeniden bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmamak için ara zam sinyali verdi. Ülkemizde her kesimin refahını arttırmak amacıyla hiçbir hakkın zayi olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret için ek zam talepleriyle ilgili olarak, şu anda böyle bir zam talebinde bulunmadıklarını, öncelikle kamu sözleşmesini halledip ortamı değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Ondan sonra gerekli gördükleri durumda bir şeyler yapmayı düşündüklerini söyledi. Atalay, TÜRK-İŞ'in verilerine göre asgari ücretin açlık sınırını geçtiğini belirterek, geçmişte olduğu gibi, söyledikleri rakamın arkasında durmak zorunda olduklarını vurguladı.