EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 09:30

Asgari ücret zammında 2 formül masada! Seçim sonrası hükümet düğmeye bastı: Temmuz maaşı netleşti

Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret ara zammıyla ilgili olarak iki farklı formül üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, asgari ücretin 11.000 TL'nin üzerine çıkması beklentisini dile getiriyor.

EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 09:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücret zammında 2 formül masada! Seçim sonrası hükümet düğmeye bastı: Temmuz maaşı netleşti
TAKİP ETTAKİP ET


Yeni kabine kurulmasıyla birlikte gündeme gelecek ilk düzenlemeler arasında asgari ücret zammı da yer alacak.

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan çalışmalarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından daha önce işaret edilen 500 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğu belirtiliyor. Sabah Gazetesi'nin hükümete yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, refah payı dikkate alınarak asgari ücret zammı için yüzde 30 artış önerisi masaya yatırıldı.



para

Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda, asgari ücretin net tutarı 11.058 TL olacak. Brüt ücret ise 13.010 TL seviyesine ulaşacak.

Masada bir diğer seçenek ise temmuzda yüzde 35 zam yapılması. Bu durumda, net asgari ücret 11.475 TL olacak, brüt ücret ise 13.500 TL'yi aşacak.

Yeni kabine tarafından alınacak kararlarla birlikte asgari ücretin belirleneceği ve bu kapsamda çalışanların gelir düzeylerinde iyileşme sağlanacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammı, çalışanların maddi koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik refahın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ