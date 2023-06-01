Asgari ücret zammında 2 formül masada! Seçim sonrası hükümet düğmeye bastı: Temmuz maaşı netleşti













Yeni kabine kurulmasıyla birlikte gündeme gelecek ilk düzenlemeler arasında asgari ücret zammı da yer alacak. Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan çalışmalarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından daha önce işaret edilen 500 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğu belirtiliyor. Sabah Gazetesi'nin hükümete yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, refah payı dikkate alınarak asgari ücret zammı için yüzde 30 artış önerisi masaya yatırıldı.Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda, asgari ücretin net tutarı 11.058 TL olacak. Brüt ücret ise 13.010 TL seviyesine ulaşacak. Masada bir diğer seçenek ise temmuzda yüzde 35 zam yapılması. Bu durumda, net asgari ücret 11.475 TL olacak, brüt ücret ise 13.500 TL'yi aşacak. Yeni kabine tarafından alınacak kararlarla birlikte asgari ücretin belirleneceği ve bu kapsamda çalışanların gelir düzeylerinde iyileşme sağlanacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammı, çalışanların maddi koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik refahın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.