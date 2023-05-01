Asgari ücret zammında 'Hayat Şartları' detayı!

14 Mayıs seçimleri için az bir süre kala hükümet vatandaşlara müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajında vatandaşların hem 1 Mayıs gününü kutladı hem de asgari ücretli çalışanlara da çok sevinecekleri bir haber verdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Vedat Bilgin, "Yaşam koşulları göz önüne alındığında işçileri korumak için asgari ücret sistemini Temmuz ayında tekrar devreye sokacağız" dedi. Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin büyümesinde, kalkınmasında ve güçlenmesinde hayati rol oynayan, alın teri dökerek çalışan işçilerimizin birlik ve beraberliğini sağlayan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı ile gelişen bir ülke olan Türkiye'nin çalışanlarının ve imalatçılarının çıkarlarını dikkate alarak adımlarımızı daha istikrarlı ve güvenli olarak atıyoruz. 2023'te net asgari ücret artış oranını 2022'den yüzde 100'e yükselterek işçi ve emekçilerin ülkesi ve ülkesi için en doğru ve en adil kararı vermesine destek olmaya devam ettik. Yaşam koşulları açısından, Temmuz ayında istihdamı yeniden korumak için asgari ücret düzenlemesini hayata geçireceğiz. Toplumun durumunu anlamak için çalışanlarımızla el ele çalışarak her bir vatandaşımızın refahını artırmak ve istihdamı artırmak adına çalışmalara devam edeceğiz."