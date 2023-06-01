Asgari ücret zammında rakam yavaş yavaş netleşmeye başladı! Masadaki son oran belli oldu..













BAKAN VEDAT BİLGİN 500 DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Milyonlarca kişi asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merak etmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret alt sınır olarak 500 dolar seviyesini işaret etmişti. Bu kapsamda Sosyal güvenlik katkı payları dahil edilirse, artışın yüzde 30'u bulması gerektiği konuşulmaya başlandı. Yüzde 30'luk zam asgari ücreti net 11 bin 50 liraya çıkarıyor. Seçimin ardından dikkatler asgari ücretin yükseltilmesine çevrildi. Milyonlarca insan Temmuz ayında geçici bir faiz artışı bekliyor.28 Mayıs seçiminde zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini açıklamasının ardından yapılması planlanan ilk toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olacağı söylenirken, toplantının ilk gündem maddesi önceliğinin asgari ücret olacağı belirtiliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir açıklama yaparak asgari ücret artışını dolar olarak açıklamıştı. Bakan Bilgin, "Dolar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 455 doları aşan bir anlaşmaya vardık" diye konuşmuştu. Bakan Bilgin tarafından belirlenen 500 dolar seviyesi alt limit olarak tanımlanmaktadır. Bu rakama fayda paylaşımının da eklenmesi beklenmektedir. Ayrıca; yeni asgari ücretteki enflasyon rakamları da önemli.Sosyal bölümün eklenmesiyle asgari ücretin yüzde 30 artması bekleniyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücretin net olarak 11 bin liraya çıkması beklenirken bu rakamın işverene maliyetinin ise 15 bin 286 lira olacağı söyleniyor.