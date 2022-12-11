Asgari ücret zammında tahminler boşa çıkabilir: Ankara kulislerinden yeni rakamlar sızdı!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETTE EN UYGUN RAKAMI ALACAĞIZ

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yükselen enflasyonun ardından uzun bir aradan sonra 2022'de ilk anlaşma imzalandı ve asgari ücret yılda iki kez artmak zorunda kaldı. Bu artışlara rağmen bir kez daha enflasyona yenik düşen Ocak 2023 asgari ücret tahminleri yapılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde olacağını söyledi. Katıldığı canlı yayında asgari ücret zam durumunu değerlendiren Bakan Nebati, “2022 yılında memurlar dahil asgari ücret enflasyon canavarı tarafından ezilmedi. Asgari ücret yıl başında belirleniyor, dolayısıyla bu yılki enflasyon tahmininde bir boşluk oluştuğunda asgari ücret artışı gerçekleşecek ve gelenek bozulacak. %95 oranında iyileşme sağlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl ve bundan sonraki yıllarda duruşu çok nettir. Asgari ücretle ve kısıtlı gelirle çalışan milyonlarca vatandaşımız enflasyonun üzerinde maaş zammı alacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız büyümenin asla enflasyonun altında olmayacağını her zaman çok net bir şekilde ifade etti." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. TÜGVA Gençlik Konferansı öncesinde asgari ücretle ilgili yeni bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “AKP baskılara razı olmayacaktır. Endişemiz, Aralık ayında yapılacak gözden geçirmelerle inşallah Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama yükseltmek, bunun için buradayız. Yolsuzluğun, rüşvetin ve yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'ye sahip çıkacağız. Şu andan itibaren bunun için hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.Hükümetin art arda yaptığı açıklamaların ardından “asgari ücret ne kadar artacak?” Cevap arayışı başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammet Bayram şöyle konuştu: "TÜFE ARTIŞI YÜZDE 52.40" “TÜİK'in açıkladığı verilere göre Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08 oldu. Son 3 aylık aylık enflasyon farkı 6,91'dir. Burada memurlarımızın kıdem tazminatı hesaplanırken bu aylıklar tahsil edilmiyor. Yani Temmuz'dan Aralık sonuna kadar olan birikimli enflasyon farkını da hesaba katmak lazım 3 aylık enflasyon 6,91 olmasına rağmen Aralık ayına göre TÜFE yüzde 52,40 arttı. Burada memur ve emeklilerimiz enflasyon farkı aldı. Bu enflasyon farkı memurlar için yüzde 41,69, emekliler için yüzde 42,35'tir. Aralık'tayüzde 42'lik bir farkla, şimdi 3 aya yüzde 10'luk bir enflasyon farkı var. Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği beklenti anketleri ve çeşitli derecelendirme kuruluşlarının yaptığı anketlere göre enflasyonun Ekim ayında zirve yapması ve enflasyonun Ekim ayından sonra, özellikle Ocak ayından sonra düşmesi bekleniyor.3 ayda toplam enflasyonyüzde 10 olmasına rağmen. Yıl sonu beklenti anketi, yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 30-35 seviyelerinde olacağını gösteriyor. Avrupa'daki durgunluk, Ukrayna-Rusya savaşının derinleşmesi ve ülkemizin bölgesel riskleri arka planında enflasyon düşecek ama şaşırtıcı bir şekilde yıl sonunda yüzde 40 enflasyon görebiliriz. ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TAHMİN 8 BİN TL Sayın Nabati asgari ücreti enflasyonun üzerine çıkaracağız dedi. Asgari ücrette yüzde 40-45 zam bekliyorum sanırım. Bu da yaklaşık 8 bin liraya denk geliyor."