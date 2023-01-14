Asgari ücret zammını az bulanların keyfi yerine gelecek! Maaşa ek ödeme duyuruldu: Tüm çalışanlar yararlanacak

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren açıklamalarda peş peşe gelmeye başladı. Asgari ücret zamlarının ardından çalışanları 1000 TL'lik ödeme yapılacağı duyuruldu. İşverenler tarafından Haziran ayına kadar 1000 TL ısınma yardımı yapılacağı açıklandı. 8.500 TL olan asgari ücrete ek olarak 1000 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Asgari ücretle çalışanlar Haziran ayına kadar toplam 9.500 TL ödeme alacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİTürkiye'de 10 milyondan fazla çalışan vatandaşı ilgilendiren yeni haber hakkındaki detaylar paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında çalışanlara 1000 TL'lik ısınma yardımı yapılacağı duyuruldu. Zorlu kış şartlarında doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar 1000 TL'lik ödemelerle ceplerini rahatlatıyor.
İŞVERENLER ÖDEME YAPACAK
Isınma yardımı kapsamında ödemeler işverenler tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak her çalışan bu ödemelerden yararlanamıyor. İşverenler tarafından yapılan ödemeler zorunlu bir ödeme olarak yer almıyor. Bu nedenle ödemeler isteğe bağlı olarak çalışanlara verilmektedir. 1000 TL'lik ödeme çalışanlara nakit ya da IBAN yoluyla aktarılmaktadır. 1000 TL'lik ısınma yardımı tamamen maaşlardan ayrı bir ödeme olarak görülüyor. Çalışanlara 1000 TL ısınma yardımı yapan işverenler SGK'ya ödedikleri vergilerden de muaf tutulmaktadır. Kış mevsiminde yapılan ödemeler hem işverenler hem de çalışanlar için oldukça avantajlı görülüyor.