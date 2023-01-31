Asgari ücret zammını solda sıfır bıraktı! Tamı tamına 8 bin 864 TL oldu: Bu kadarını kimse beklemiyordu!







ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI

MERKEZ BANKASI ENFLASYONU







Asgari ücret zammı sonrasında market fiyatları durmak bilmeden artıyor. Peki son zamlardan sonra gıda sektöründe ne kadar artış yaşandı? Bu durumda tekrar bir zam gelecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Türk İş tarafından yapılan açıklamalara göre açlık sınırı asgari ücretin altında kaldı ve yüzde 54.6 olarak belirlendi. Rapora göre bir ailenin sağlıklı ve yeterli olarak beslenmesi için aylık gıda harcaması asgari ücreti aştı ve 8 bin 864 TL oldu. Açlık sınırı Aralık ayında 8 bin 130 TL idi ve bir ay içinde 734 TL daha artmış oldu. Kira, fatura gibi ek ödemeleri düşününce gıda harcamasıyla birlikte yoksulluk sınırı 28 bin 874 TL oldu. Türk İş raporlarına göre gıda harcamaları bir ay içinde tam yüzde 9.02 oranında artış göstererek geçen seneye göre artışı yüzde 108 olarak belirlendi. Gıda sektöründe en çok artan ürünler ise et, süt ve yumurta fiyatları oldu. Dana etine bir ay içinde yüzde 8, kuzu etine yüzde 16, tavuk etine yüzde 9, yumurtaya yüzde 4, balığa yüzde 10 zam geldi.Merkez Bankası sene sonu enflasyon raporunu 2023 senesinin sonu için yüzde 22.3 olarak tahmin etti. Maaş zamlarından sonra Ocak ayının enflasyon artışını bu şekilde beklediklerini ancak önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının düşeceği dile getirildi.