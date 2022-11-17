Asgari ücret zammının namı Türkiye'yi aştı! ABD'li ünlü banka 2023 asgari ücret rakamını açıkladı

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret konusu yalnızca çalışanlar ve Türkiye için değil dünya için de tartışma konusu oldu. Dünyaca ünlü ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerde bulunurken bu tahminler içerisinde asgari ücret de yer aldı. 2023 Ocak zammı tahminini açıklayan banka verdiği rakam ile yüzleri güldürdü.
Dünyaca ünlü bankadan asgari ücret tahmini!Asgari ücret zammı ile ilgili her gün yeni bir haber paylaşılıyor. Ekonomistler, uzmanlar ve halktan gelen asgari ücret tahminleri tüm hızıyla devam ederken bu kervana bir de ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley katıldı.
Ocak 2023’te asgari ücrete yapılacak zam oranı hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde yer alıyor. Son olarak ABD’li yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıklayarak asgari ücretle ilgili de bir iddia ortaya attı. Morgan Stanley CEEMEA Ekonomik Görünüm adlı raporunda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Raporda Türkiye’de politika faizinin yüzde 9 oranında uzun süre sabit tutulacağı ancak 2023’te yapılacak seçim sonrasında farklı bir politika izlenebileceği belirtildi. Ekonomide yeni bir dengeleme arayışına girileceği ifade edilirken asgari ücret zammı ile ilgili de net rakam verildi.