EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 22:01

Asgari ücret zammının namı Türkiye'yi aştı! ABD'li ünlü banka 2023 asgari ücret rakamını açıkladı

Türkiye'de asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar devam ederken bu kervana ABD'li ünlü yatırım bankası Morgan Stanley de dahil oldu. Banka yeni asgari ücreti oran ve rakam vererek açıkladı.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 22:01
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Asgari ücret zammının namı Türkiye'yi aştı! ABD'li ünlü banka 2023 asgari ücret rakamını açıkladı


Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret konusu yalnızca çalışanlar ve Türkiye için değil dünya için de tartışma konusu oldu. Dünyaca ünlü ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerde bulunurken bu tahminler içerisinde asgari ücret de yer aldı. 2023 Ocak zammı tahminini açıklayan banka verdiği rakam ile yüzleri güldürdü.

Dünyaca ünlü bankadan asgari ücret tahmini!

Asgari ücret zammı ile ilgili her gün yeni bir haber paylaşılıyor. Ekonomistler, uzmanlar ve halktan gelen asgari ücret tahminleri tüm hızıyla devam ederken bu kervana bir de ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley katıldı.



Ocak 2023’te asgari ücrete yapılacak zam oranı hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde yer alıyor. Son olarak ABD’li yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıklayarak asgari ücretle ilgili de bir iddia ortaya attı.

Morgan Stanley CEEMEA Ekonomik Görünüm adlı raporunda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Raporda Türkiye’de politika faizinin yüzde 9 oranında uzun süre sabit tutulacağı ancak 2023’te yapılacak seçim sonrasında farklı bir politika izlenebileceği belirtildi. Ekonomide yeni bir dengeleme arayışına girileceği ifade edilirken asgari ücret zammı ile ilgili de net rakam verildi.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelecek

Morgan Stanley’in Türkiye ekonomisi analizinde, Ocak 2023’te asgari ücrete yüzde 60 oranında bir zam yapılacağı ifade edildi. Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret, bankanın tahminlerinin gerçekleşmesi halinde yüzde 60’lık zam ile 8 bin 800 liraya yükselecek.

Öte yandan 2021 yılında 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret, Ocak 2022’de 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılan ara zam ile de son olarak 5 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Yıl sonu yaklaşırken asgari ücretle ilgili tahminler sürerken son 4 aylık enflasyon rakamlarına göre asgari ücretin yeni yılda en az 7 bin 500 lira olması bekleniyor.

Asgari ücret zammına ilişkin net rakam Aralık ayı sonunda Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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