Asgari ücrete 2023'te ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 2023'de ne kadar, kaç TL olacak? İşte 3 formül







2023 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte 3 Formül!







2022 Ocak Ayı Asgari Ücret Hesabı

Enflasyon Artışıyla Yeni Asgari Ücret Hesabı

Yıllık Enflasyona Tamamlanırsa Asgari Ücret Hesabı

2022 yılının başında %50 oranında zam alan asgari ücret, Temmuz ayında ikinci zam alarak % 30 oranında arttı. Bu zammı almasıyla beraber asgari ücret 5500 TL oldu. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücret için milyonları aşkın vatandaş tarafından 2023 yılında asgari ücretin ne kadar zamlanacağı ve net ve brüt ne kadar olacağı dört gözle bekleniyor. Enflasyondaki artışa paralel şekilde belirlenmekte olan asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik birçok çeşitli iddia bulunuyor. Bu iddialar her geçen gün daha da çoğalıyor.Birinci formül: bu yılda enflasyonun üzerinde bir artış olması bekleniyor. Bundan dolayı eğer yıllık enflasyon oranı baz alınarak Orta Vadeli Program dahilinde %65 hedefi baz alnırsa asgari ücrete yıllık olarak 4.253 TL’den bakıldığı farz edilirse 2023 yılında asgari ücret 7 bin 17 TL olacak.İkinci formül: yine Temmuz ayındaki rakam baz alınarak 6 aylık enflasyon göz önünde bulundurulursa yani temmuzdaki artış oranı olan %30’un üzerine yıllık enflasyon oranı da eklenirse 2023 yılında asgari ücret 7 bin 425 TL olacak. Üçüncü formül: %65 hedefi üzerinden 6 aylık bir enflasyon oranı kadar artış yağpılacağı düşünüldüğü zaman bu rakam 6 bin 600 TL olacak. Fakat burada geçmiş yıllarda yaşandığı gibi yıllık enflasyonun baz alınması ve bunun üstünden bir artış gerçekleştirilmesi yüksek ihtimal içeriyor. Bu durumda da asgari ücret 7.500 TL’nin üstünde seyredecek.Brüt asgari ücret 5.004 SGK Primi%14 700,56 İşsizlik primi%1 50,04 Net asgari ücret 4.253,40Brüt asgari ücret 8.256,60 SGK primi% 14 1.155,93 İşsizlik primi% 1 82,56 Net asgari ücret 7.018,10Brüt asgari ücret 8.735,85 SGK primi% 14 1.223,10 İşsizlik primi 87.36 Net asgari ücret 7.425,40Brüt asgari ücret: 8.824,35