Asgari ücrete 3.530 lira zam mı geliyor? Genci, yaşlısı, çalışanı, çalışmayanı bu habere odaklandı!







3 bin 530 lira zam beklentisi







En az 10 bin TL olmalı

2023 yılına kısa bir süre kala tüm Türkiye’nin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. 2022 yılında yüksek enflasyon rakamları ve zamlar nedeniyle asgari ücret ilk olarak 4 bin 253 liraya yükseltilmiş ardından da ek zam kararı alınarak 5 bin 500 liraya yükselmişti. Şimdi ise Aralık ayında asgari ücrete yeni bir zam daha yapılacak. Bu zammın oranıyla ilgili ise masada birçok oran ve rakam bulunuyor. Genç, yaşlı, evli, bekar, çalışan ve çalışmayan herkes Ocak ayında ödenecek yeni asgari ücreti merak ediyor. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve asgari ücret zammı ile ilgili nihai kararı verecek. Hükümetten ve kulislerden asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili birçok açıklama bulunuyor. Bu kez bir açıklama da CHP tarafından geldi.Asgari ücret 2022 yılının ikinci yarısından itibaren 5 bin 500 lira olarak uygulanmaya başlamıştı. Asgari ücret ile ilgili masada 7 bin 500, 8 bin, 9 bin ve 10 bin rakamları bulunuyor. Bazı uzmanlar asgari ücrete 3 bin 529 lira zam yapılacak 9 bin liraya sabitlenebilir.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin her yükseldiğinde alım gücünün de aynı şekilde azaldığına dikkat çeken Torun, ekonominin düzgün bir rotada olmadığı için asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin bu çabaların boşa çıktığını söyledi. Asgari ücretin 10 bin TL’nin üzerinde olması gerektiğinin altını çizerek ekonomik gidişatın kötü olduğunu ve bu gidişata artık birinin dur demesi gerektiğini kaydetti.