Asgari ücrete ara zam! Bunu yapanlar artık 9.144 TL maaş alacak: Sırrı detayda gizli

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşın maaş konusundaki araştırmaları da hızlandı. Peki asgari ücret ne zaman 9.144 TL oluyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET 9144 TL OLUYOREYT yasası 3 Mart tarihinde yürürlüğe girdi ve milyonlarca insan emeklilik hakkı kazandı. Yasaya göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan vatandaşlar yaşa takılmadan emekli olma hakkı kazanıyor. Aynı zamanda EYT yasasıyla birlikte emekli olacak ancak çalışmaya devam edecek vatandaşlar için de kurallar belirlendi. EYT yasasıyla birlikte emekli olan ve 30 gün içinde ayrıldığı iş yerinde çalışmaya tekrar başlayan vatandaşlar yüzde 5'lik oranda sosyal güvenlik destek prim indiriminden faydalanacak.
Ancak emekli olduktan sonra farklı bir iş yerinde çalışmaya başlayan vatandaşlar söz konusu indirimden faydalanamayacak. Bahsi geçen süreç ilk etapta 10 gün olarak uygulanacak. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücretle çalışan EYT'li vatandaşlar emekli olduktan sonra maaşlarında yaşanacak kesintilerden yüzde 15 oranında indirim kazanacak. 10 bin 8 TL brüt asgari ücretten 1.501 TL 20 kuruş prim kesintisi yapılıyor ve vatandaş 8 bin 506 TL 80 kuruş ödeme alıyor. EYT yasasıyla emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarından yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primi yüzde 7.5 oranında kesilecek ve kesinti 750.60 TL'ye düşecek. Aynı zamanda 112.59 TL gelir vergisi de kesilecek. Yapılacak kesintilerle birlikte vatandaş 9 bin 144 TL maaş almaya başlayacak. Böylelikle emekli olan ancak çalışmaya devam eden vatandaşlar 638.1 TL zam almış olacak.