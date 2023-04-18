Asgari ücrete ara zam seçim öncesi geldi! 3.500 TL'lik zam o tarihten itibaren başlıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası asgari ücrette zam beklentisi yüksek. Ara zamda enflasyon oranına göre belirlenecek artışla birlikte asgari ücretin 12 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yılın başında yapılan artışla birlikte net 8 bin 506 lira olan asgari ücret, ara zamda belirlenecek enflasyon oranına göre artacak ve brüt 10 bin 8 lira seviyelerine çıkacak. Bu gelişme, çalışanların maddi açıdan rahatlamalarına ve günlük hayatlarını daha rahat sürdürmelerine yardımcı olacak.
Asgari ücret konusunda son dakika gelişmeleri merak edenler için güncel bilgiler şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde açıkladığı gibi Temmuz ayında asgari ücrette bir artış yapılacağını duyurmuştu. Ancak, artış miktarı ve oranı henüz netleşmemiş durumda. Geçtiğimiz yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücret, ara zam ile birlikte belirlenecek. 6 aylık enflasyonun belirleyici olacağı ara zam ile birlikte asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yeni asgari ücreti belirleneceğinden Haziran ayı önemli bir aydır. Bu belirleme yıllık veya aylık olarak yapılabilir ve ara zam da dahil olabilir. Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranı, asgari ücretlilerin yanı sıra memur ve emeklilerin de zam oranını belirleyecek. Ara zam oranları da yavaş yavaş netleşmeye başlamıştır. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da asgari ücrete ara zam yapılacak. Bu zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak ve yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok faktör göz önünde bulundurulacaktır. Asgari ücret artışında yüzde 20, 30, 40 gibi oranlar da değerlendirilebilir.
Hükümet, seçim öncesinde asgari ücreti artırmak için harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, asgari ücrete 3.500 TL zam yapılacak ve bu zam tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bu haber, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan için önemli bir gelişme olarak karşılandı. Ancak, zam miktarının yeterli olup olmadığı ve asgari ücretin hala yetersiz olduğu konuları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu ara zam, çalışanların maddi açıdan rahatlamasına yardımcı olacak olsa da, uzun vadede asgari ücretin daha da yükseltilmesi gerektiği konusunda görüşler hakim. Eğer yüzde 20 zam yapılırsa, brüt maaş 12 bin 10 TL, net maaş 10 bin 200 TL olacak. Yüzde 30 zam durumunda ise net maaş 11 bin 50 TL, brüt maaş 13 bin 10 TL, yüzde 40 zam durumunda ise net maaş 11 bin 908 TL, brüt maaş 14 bin 11 TL olacak. Asgari ücretle çalışanların 7 milyon 131 bini, toplam sigortalarının yüzde 41'ini oluşturuyor. Dolayısıyla asgari ücret zammı, tüm vatandaşları dolaylı olarak etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirlenecek ve en düşük aylık ihbar süresi, kıdem tazminatı ve emzirme yardımı da artacak. Ayrıca, Temmuz ayında asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.