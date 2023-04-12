EKONOMİ
12 Nisan 2023 - 12:15

Asgari ücrete ara zam sinyali geldi! En az 2500 TL'lik zam masada: 3 senaryoda yeni asgari ücret!

EYT ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretliler zam haberi beklerken sevindiren haber geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
12 Nisan 2023 - 12:15
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Asgari ücrete ara zam sinyali geldi! En az 2500 TL'lik zam masada: 3 senaryoda yeni asgari ücret!


Cumhurbaşkanının emekli maaşlarına yaptığı zam sonrası Asgari ücretli çalışanlarda zam bekliyorlardı. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek haber geldi. Detaylar haberimizde…

iş

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KULİS BİLGİSİ SIZDI: ARA ZAM TAM 2500 TL OLACAK, YENİ ASGARİ ÜCRET 11.000 TL'YE YÜKSELİYOR



Asgari Ücrete Son Dakikada Artış! asgari ücretin zamlanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Temmuz ayında gerçekleşecek artış oranı ortaya çıktı. Milyonlarca asgari ücretli bu habere çok sevinecek.

Ankara'dan asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca işçiye sevindirici haber geldi. Asgari ücret zammı tartışması yeni bir ivme kazandı. Milyonlarca çalışan bu haberi duyunca çok sevinecek. Çünkü yeni asgari ücret, çalışanların duyunca inanamayacağı bir rakama çıkacak.

Asgari ücret konusundaki ara zam tartışma seçimden önce de biteceğe benzemiyor. Milyonlarca çalışan, maaşlarının bir an önce yükselmesini bekliyor. Özellikle açlık ve yoksulluk sınırının açıklanmasının ardından asgari ücretli işçiler geçim sıkıntısı çektikleri için devletten önlem talep ediyor. Asgari ücretle çalışanlara müjde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücreti artıracağını açıklamıştı. Asgari ücretin Temmuz'da ne kadar artacağı tartışılırken, sermayenin arkasından asgari ücretin seve seve yükseleceği haberi geldi. Çünkü asgari ücretteki geçici artış rekor seviyede. Milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürecek son dakika gelişmelerinin detaylarını derledik. Yeni asgari ücret için detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2023 SON DAKİKA

Temmuz ayında milyonlarca asgari ücretli işçiyi sevindirecek bir ara zam haberi Ankara kulislerinden geliyor. Son dönemde enflasyondaki artış nedeniyle alım gücü düşen işçilere devletten rekor ödemeler yapılacak. Temmuz ayında uygulanacak yeni asgari ücret artışı 2 bin 500 TL. Ankara'da perde arkasında dolaşan bilgiler bu yönde ilerliyor ve uzmanlar beklenen asgari ücret artışının 2500 TL olduğunu söylüyor. Asgari ücret komitesi, ücret artışlarını görüşmek üzere haziran ayında toplanır. Ancak devletlerin işverenlere işçileri asgari ücretten çıkarmaları için teşvik vermesi beklenirken, yeni bir asgari ücret artışının da 2 bin 500 olarak açıklanması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11.000 TL OLACAK

Haziran ayından itibaren asgari ücret belirleme kurulunda şimdiden ilan edildi. Maaş artışı talebi en az 2500 TL olduğunda işveren ve hükümet temsilcileri bu taleple ilgili görüşmelere başlayacak. Uzmanlar 2500 TL'lik bir artışın kabul edilebilir olduğunu varsayıyorlar. Bu durumda Temmuz 2023'ten itibaren ödenen yeni net asgari ücret 11.000 TL'ye çıkacak. Elbette işverenleri de hesaba katan bir ülke, işverenlere hafifletmek için teşvikler veriyor. Daha önce benzer teşvikler asgari ücret ara zamlarında işverenlere sunulmuştu. Yeni asgari ücret kapsamında işverenlere teşvik ödemeleri yapılıyor.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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