Asgari ücrete ara zam sinyali geldi! En az 2500 TL'lik zam masada: 3 senaryoda yeni asgari ücret!

Cumhurbaşkanının emekli maaşlarına yaptığı zam sonrası Asgari ücretli çalışanlarda zam bekliyorlardı. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek haber geldi. Detaylar haberimizde…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI KULİS BİLGİSİ SIZDI: ARA ZAM TAM 2500 TL OLACAK, YENİ ASGARİ ÜCRET 11.000 TL'YE YÜKSELİYOR
Asgari Ücrete Son Dakikada Artış! asgari ücretin zamlanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Temmuz ayında gerçekleşecek artış oranı ortaya çıktı. Milyonlarca asgari ücretli bu habere çok sevinecek. Ankara'dan asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca işçiye sevindirici haber geldi. Asgari ücret zammı tartışması yeni bir ivme kazandı. Milyonlarca çalışan bu haberi duyunca çok sevinecek. Çünkü yeni asgari ücret, çalışanların duyunca inanamayacağı bir rakama çıkacak. Asgari ücret konusundaki ara zam tartışma seçimden önce de biteceğe benzemiyor. Milyonlarca çalışan, maaşlarının bir an önce yükselmesini bekliyor. Özellikle açlık ve yoksulluk sınırının açıklanmasının ardından asgari ücretli işçiler geçim sıkıntısı çektikleri için devletten önlem talep ediyor. Asgari ücretle çalışanlara müjde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücreti artıracağını açıklamıştı. Asgari ücretin Temmuz'da ne kadar artacağı tartışılırken, sermayenin arkasından asgari ücretin seve seve yükseleceği haberi geldi. Çünkü asgari ücretteki geçici artış rekor seviyede. Milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürecek son dakika gelişmelerinin detaylarını derledik. Yeni asgari ücret için detaylar haberimizde...