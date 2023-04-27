Asgari ücrete ara zam yolda! Memurlar, emekliler kıskanacak: Yeni maaşlar 5 haneli!

Geçtiğimiz aylarda, Ramazan ayı öncesinde en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili yapılan zamların ardından, asgari ücrete de zam yapılacağına dair söylentiler gündemde yer almıştı. Bu konu milyonlarca insanı ilgilendirirken, asgari ücret zammı için netleşen rakam ve tarih konuşulmaya başlandı.
11.500 TL OLACAĞI İDDİALAR ARASINDA
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 İLE YÜZDE 30 ARASI ORANDA ZAM!
Son gelen haberlere göre, asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşmeye başladı. Yüzde 20'nin üzerinde beklenen 6 aylık enflasyonun etkisiyle, asgari ücret artışının da yüzde 20-30 arasında olması tahmin ediliyor. Bu durumda, net asgari ücretin 11 bin lirayı aşması ve rakamın 10 bin lira ile 11 bin 500 TL arasında bir noktada belirlenmesi bekleniyor. Haziran ayında ise asgari ücret komisyonunun tekrar toplanması bekleniyor. Açlık ve yoksulluk sınırının artması, enflasyonun etkisi ve asgari ücretin belirlenmesi, milyonlarca insanı ilgilendiren önemli konular olarak gündemde yerini koruyor. Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu hesaplamalar, ekonomik kriz ve enflasyon gibi faktörlerle dikkatle değerlendirilmektedir. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışanların geçim koşullarını etkileyen bir konu olduğu için, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir.