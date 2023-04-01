Finans
01 Nisan 2023 - 20:00

Asgari ücrete ara zamda göz dolduran hesaplama! 3 formülle maaşlar bu kadar olacak: Temmuz ayında...

EYT’den emekliliğine kavuşup, halen çalışan kişilerin asgari ücretinin 638 Türk Lirası artacağı duyuruldu. Destek primine bağlı olarak çalışmaya devam edenlere özel yeni bir düzenlemenin yolda olduğu açıklandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
01 Nisan 2023 - 20:00
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Asgari ücrete ara zamda göz dolduran hesaplama! 3 formülle maaşlar bu kadar olacak: Temmuz ayında...
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Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeyi planlayanlar için müjdeli haber sonunda verildi. Bu kesimler için asgari ücret 638 Türk Lirası artacak. EYT'den yararlanan emeklileri sevindirecek bir gelişmede, çalışmaya devam etmeleri halinde asgari ücrete yüzde 7,5 zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında asgari ücrete zam müjdesini vermesinin ardından, bu yeni geçici ücret artışının hızı işçilerin merak ettiği konulardan biri. Sabah Haber gazetesinin haberine göre, EYT'nin geçerlilik süresinin ardından kapsam dahilindekilerin emeklilik başvuruları 1,5 milyonu aştı ve bu kapsamda ilk aşamada 2,2 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.



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Bu artışın yüzde 7,5 net aylık maaş ve çalışan tazminatı olarak 638 Türk lirası ile gerçekleştirilmesi durumunda EYT'li emeklilerin çalışmaya devam etmesi için asgari ücretin artacağı kaydedildi.

KESİNTİ ORANI YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Önceki düzenlemeden sonra asgari ücretten alınan damga vergisi ve gelir vergisi kaldırılmış, gelecekte sigorta priminden sadece çalışanın ücreti kesilecektir. Kadrolu çalışanın sigorta primleri dahil aylık ücretinden yüzde 15, sosyal vergi kapsamındaki çalışanlar için ise yarı yarıya, aylık ücretinden ise yüzde 7,5 oranında kesinti yapılıyor. Asgari ücret alan kadrolu çalışanın aylık net maaşı 8 bin 506 lira, sosyal sigortalı olup asgari ücretle çalışan emeklilerin net maaşı ise 9 bin 144 lira.

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KAÇ TL ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK?

Yılbaşına kadar asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapılmış olup, net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira geçici asgari ücret artışında ise 6.- Aylık enflasyon baz alınarak zam ona göre yapılıyor. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin ödeme yükü gibi birçok faktör dikkate alınmaktadır. Oyunculuk asgari ücretine göre yüzde 20, 30, 40 daha yüksek bir değişimden bahsediyoruz. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda maaş 12 bin 10 Türk Lirası, net 10 bin 200 Türk Lirasına, eğer %30'luk zam yapılırsa net 11 bin 50 Türk Lirası, brüt 13 bin 10 Türk Lirasına; yüzde 40 artış gerçekleşirse net 11 bin 908 Türk Lirası, brüt 14 bin 11 Türk Lirası kadar artacak.

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