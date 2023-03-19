Asgari ücrete ara zamda son viraj! Bakan 'tamamlanmak üzere' dedi: İşte yeni çift haneli asgari ücret!













HER TÜRLÜ TALEBİN KARŞILANACAĞI VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle çalışanların primlerinin maaşlarına eklenmesi yönünde sinyal verdi. Bu gelişme ile birlikte asgari ücrette önemli bir artış yaşanabilir ve ücretin 11 bin 759 TL seviyesine çıkması mümkün hale gelebilir. Bakan Bilgin, bu konuda yeni çalışmalar yürütüldüğünü Malatya ziyareti sırasında duyurdu. Kahramanmaraş'ta merkez üssü olan depremlerin ardından yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen bölge hala toparlanma sürecinde. Kamu kurumları ve kuruluşları çalışmalarına hız verirken, özellikle üretim sektöründeki sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar da harekete geçti. Dün Malatya'ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem bölgesindeki üreticilerle bir araya geldi. Bakan Bilgin, üretimin yeniden normalleşmesiyle birlikte hayatın da hızla normale döneceğine işaret ederek, asgari ücret artışı konusunda da görüşmeler yaptı. Bakan Bilgin'in önerisi doğrultusunda, sadece deprem bölgelerinde geçerli olmak üzere işveren sigorta priminin doğrudan devlet tarafından karşılanarak işçi maaşına eklenebilmesi gündemde. Bu gelişme ile birlikte asgari ücret deprem bölgelerinde 11 bin 759 TL'ye yükselebilir.Deprem bölgesindeki üretimin devamını sağlamak ve iş gücü kaybını telafi etmek için Bakan Bilgin, çalışanların aldığı ücretin üzerine bir destek vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bilgin, iş gücü kaybının üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesine sebep olduğunu söyledi ve bu konuda zaten hazırlıklı olduklarını belirtti. Ayrıca asgari ücretle ilgili olarak, işverenlerin ödediği sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işçi maaşına eklenmesi konusunda çalışma yürüttüklerini bildiren Bakan Bilgin, çalışmalarının son aşamada olduğunu ve kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.Üretim sürecindeki taleplerin karşılanmasına hazır olduklarını belirten Bakan Bilgin, "Sanayiden gelen, gelecek tüm talepleri yasal mevzuatımızın sınırları içinde karşılamaya hazırız. Türkiye, sanayiyle büyüyor ve sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Son açıklanan sanayi rakamları, büyümenin ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ekonominin gelişimi hakkında yorumda bulunan Bakan Bilgin, şunları söyledi:Sanayinin büyümesi ve ekonomiyi sürükleyecek etki yaratması birinci yol, ihracat ikinci yoldur. Turizm, üçüncü bir seçenektir. Ancak turizm tek başına sorunları çözemez. Bu nedenle, depremin sorunları dahil olmak üzere tüm sorunları dayanışma içinde iş birliği yaparak çözeceğimize inanıyoruz.