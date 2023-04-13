Asgari ücrete cepleri şahlandıracak zam kapıda! Tüm ara zamma ek 2000 TL ikramiye yolda: Milyonlarca kişi o tarihi dört gözle bekliyor!







EYT'Lİ ÇALIŞAN NE KADAR ZAM ALACAK?











Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretli çalışanlara yönelik verdiği zam müjdesinin ardından, asgari ücretlilerin gözü kulağı Temmuz ayında yapılması beklenen zam haberlerine çevrildi. EYT'li emeklilerin de maaşlarında artış yaşaması bekleniyor. Destek primi alan EYT'li emekliler, asgari ücrete gelecek zam ile birlikte maaşlarında %7.5 oranında artış bekliyor. Hem EYT'liler hem de asgari ücretliler, zam oranlarını merakla bekliyor.Asgari ücrete zam beklentisi artınca, asgari ücretle çalışan EYT'lilerin maaşları da merak konusu oldu. Şu anda EYT'lilerin maaşları asgari ücretlilerden yüzde 7.5 daha yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında ara zam yapılacağı sözleri, hem EYT'liler hem de asgari ücretliler tarafından yakından takip ediliyor.2022 yılı sonunda asgari ücret net 8.506 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak ara zam için TÜİK verileri esas alınacak ve enflasyon verileri zam oranını belirleyecek. TÜİK verilerine göre, yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret net 10.200 TL'ye yükselecek. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır ve bu rakamlar tahmindir.