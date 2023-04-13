EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 21:45

Asgari ücrete cepleri şahlandıracak zam kapıda! Tüm ara zamma ek 2000 TL ikramiye yolda: Milyonlarca kişi o tarihi dört gözle bekliyor!

Emeklilere yapılan zam müjdesinin ardından, milyonlarca çalışanın da asgari ücrete yapılması beklenen zam konusu gündeme geldi. Peki, asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 21:45
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Asgari ücrete cepleri şahlandıracak zam kapıda! Tüm ara zamma ek 2000 TL ikramiye yolda: Milyonlarca kişi o tarihi dört gözle bekliyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretli çalışanlara yönelik verdiği zam müjdesinin ardından, asgari ücretlilerin gözü kulağı Temmuz ayında yapılması beklenen zam haberlerine çevrildi. EYT'li emeklilerin de maaşlarında artış yaşaması bekleniyor. Destek primi alan EYT'li emekliler, asgari ücrete gelecek zam ile birlikte maaşlarında %7.5 oranında artış bekliyor. Hem EYT'liler hem de asgari ücretliler, zam oranlarını merakla bekliyor.

EYT'Lİ ÇALIŞAN NE KADAR ZAM ALACAK?

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Asgari ücrete zam beklentisi artınca, asgari ücretle çalışan EYT'lilerin maaşları da merak konusu oldu. Şu anda EYT'lilerin maaşları asgari ücretlilerden yüzde 7.5 daha yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında ara zam yapılacağı sözleri, hem EYT'liler hem de asgari ücretliler tarafından yakından takip ediliyor.



ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM?

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2022 yılı sonunda asgari ücret net 8.506 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak ara zam için TÜİK verileri esas alınacak ve enflasyon verileri zam oranını belirleyecek. TÜİK verilerine göre, yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret net 10.200 TL'ye yükselecek. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır ve bu rakamlar tahmindir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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