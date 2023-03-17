Asgari ücrete dev destek SGK'dan! Kişi başı tam 400 TL verilecek: O süreye kadar devam edecek!

SGK'nın açıklamasıyla iş verenlere özel destek sağlanacağı herkesi mutlu etti. Desteklerin belirli bir süreliğine yapılacağı belirtildi. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için bazı koşullar oluşturan kurum binlerce kişiye destek olacak. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
SGK'DAN İŞVERENE DESTEK
Sosyal Güvenlik Kurumu işveren destek ayrıntılarını açıkladı. Asgari ücret desteğinden yararlanacaklar arasında evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlarında faydalanacağı belirtildi. Kurum tarafından belirlenen şartları sağlayan kişiler, işçi başına 400 TL alacak açıklaması yapıldı. Ödemelerin 6 ay süreyle yapılacağı duyuruldu. Kurum yetkilileri, işçi başına günlük 13,33 TL'lik desteği sağlanacağını duyurdu. Aynı zamanda destekten yararlanmak için herhangi bir şartın belirlenmediğini de açıkladı.