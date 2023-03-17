EKONOMİ
17 Mart 2023 - 15:00

Asgari ücrete dev destek SGK'dan! Kişi başı tam 400 TL verilecek: O süreye kadar devam edecek!

SGK'dan destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde gelir seviyesi düşük vatandaşlar için destek ödemeleri yapılıyor. Yeni açıklamayla iş verenlere destek sağlanacağı açıklandı. Detaylar haberimizde.

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 15:00
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Asgari ücrete dev destek SGK'dan! Kişi başı tam 400 TL verilecek: O süreye kadar devam edecek!
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SGK'nın açıklamasıyla iş verenlere özel destek sağlanacağı herkesi mutlu etti. Desteklerin belirli bir süreliğine yapılacağı belirtildi. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için bazı koşullar oluşturan kurum binlerce kişiye destek olacak. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

sgkdan destek

SGK'DAN İŞVERENE DESTEK



Sosyal Güvenlik Kurumu işveren destek ayrıntılarını açıkladı. Asgari ücret desteğinden yararlanacaklar arasında evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlarında faydalanacağı belirtildi. Kurum tarafından belirlenen şartları sağlayan kişiler, işçi başına 400 TL alacak açıklaması yapıldı. Ödemelerin 6 ay süreyle yapılacağı duyuruldu. Kurum yetkilileri, işçi başına günlük 13,33 TL'lik desteği sağlanacağını duyurdu. Aynı zamanda destekten yararlanmak için herhangi bir şartın belirlenmediğini de açıkladı.

sgkdan destek

SENDİKALI İŞ YERİNE DESTEK

Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıca sendikalı iş yerlerine yapılacak desteklerde günlük 250 TL destek yerine 500 TL'lik günlük kazanç esas alınacak. Bu avantajdan ise, 1 Ocak ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi bulunan iş yerleri faydalanacak. Toplu iş sözleşmesi olup destekten yararlanamayanlar Çalışma Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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