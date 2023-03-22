Asgari ücrete dört ayda iki zam! Asgari ücret 638 TL arttı: O kişiler hemen yararlanacak!

EYT yasası 3 Mart tarihiyle beraber Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalaşırken 8 Eylül 1999 tarihinden önce yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan yasayla beraber SGK, Bağkur ve Emekli sandığı kapsamında yer alır. EYT yasasında emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere emekli olarak başka işte çalışanlara dair maddeler yer aldı.
HÜKÜMLER BELLİ OLDUEYT kapsamında emekli olanların 30 gün içerisinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları durumunda yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkında yararlanması hüküme bağlandığı belirtildi. Bu süre içerisinde ilk başlarda 10 gün olarak açıklandığı bildirimi verildi. İş yerine geçenler bu indirimden ikinci kez yararlanmayacağı duyurularak 30 günlük süreyle beraber aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacağı vurgulandı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretle beraber EYT'li hakkında açıklamalar yaparken asgari ücret ile çalışan EYT'linin emekli olduktan sonra alacağı maaşı ve maaşından yapılacak kesintiler belirlendi. İşçiden yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası priminin kesildiği bilgisini verdi. İşçilere net olarak 8.506,80 TL ödendiği belirtilirken işçi emekli olarak aynı brüt ücretle devam ederek yüzde 15 yerine yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primi kesintisiyle beraber 501,20 TL'den 750,60 TL'ye düşeceği bu tutardan 112,50 TL olarak GV kesintisi olur.