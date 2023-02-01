Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılının asgari ücret zamındaki son durumu açıkladı.
EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 11:30
Asgari ücrete ek zam için flaş açıklama! Bakan canlı yayında söyledi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan zam gelebilir demişti. Bakan Bilgin: "Bu enflasyon rakamları ile yeni bir zama ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum!" dedi. İşte detaylar...
EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 11:30
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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMININ SON DURUMU: BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılındaki asgari ücret zammındaki son durum hakkındaki merakını gidermek için yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olağanüstü durumlar için gerektiği takdirde yapılacak ara zamlar yapılabileceğini açıklamasının ardından önemli ifadelere yer verdi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan %50'nin üzerinde bir zamın sonucunda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve bu yıl sonu itibariyle enflasyonun 20'lerin altına ineceğini belirtti. Bakan, bu durumun asgari ücretlilerin korunmasını sağlayacağını ve ekonomik dengelerini nispi bir şekilde dengede tutacağını söyledi. Bakan Bilgin, açıklamasında, "Asgari ücret zammı, olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa, şartlı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından belirtilmişti. Ancak enflasyon verilerine baktığımızda, bu dönemde yapılacak bir zama ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum. Zaten merkez bankasının belirlediği enflasyon hedeflerine bakılırsa, bu yıl sonu itibariyle enflasyon 20'lerde olacak. Bu durum, asgari ücretlilerin korunmasını sağlayacak ve nispi bir onların ekonomik durumlarında denge sağlayacaktır" dedi. Bilgin'in açıklaması, asgari ücret zammı hakkındaki merakı giderirken, asgari ücretlilerin korunmasının önemini vurguladı. Bu zamların, asgari ücretlilerin ekonomik durumlarının dengesini sağlamak için önemli olduğunu söyledi.
2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMININ SON DURUMU: BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılındaki asgari ücret zammındaki son durum hakkındaki merakını gidermek için yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olağanüstü durumlar için gerektiği takdirde yapılacak ara zamlar yapılabileceğini açıklamasının ardından önemli ifadelere yer verdi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan %50'nin üzerinde bir zamın sonucunda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve bu yıl sonu itibariyle enflasyonun 20'lerin altına ineceğini belirtti. Bakan, bu durumun asgari ücretlilerin korunmasını sağlayacağını ve ekonomik dengelerini nispi bir şekilde dengede tutacağını söyledi. Bakan Bilgin, açıklamasında, "Asgari ücret zammı, olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa, şartlı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından belirtilmişti. Ancak enflasyon verilerine baktığımızda, bu dönemde yapılacak bir zama ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum. Zaten merkez bankasının belirlediği enflasyon hedeflerine bakılırsa, bu yıl sonu itibariyle enflasyon 20'lerde olacak. Bu durum, asgari ücretlilerin korunmasını sağlayacak ve nispi bir onların ekonomik durumlarında denge sağlayacaktır" dedi. Bilgin'in açıklaması, asgari ücret zammı hakkındaki merakı giderirken, asgari ücretlilerin korunmasının önemini vurguladı. Bu zamların, asgari ücretlilerin ekonomik durumlarının dengesini sağlamak için önemli olduğunu söyledi.
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