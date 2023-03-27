Asgari ücrete enflasyon ayarı! SGK uzmanı o açıklamayla şaşırttı: 8 bin 500 TL'den...







ASGARİ ÜCRET ZAMLARI NETLEŞİYOR







Artmaya devam eden enflasyon rakamları sonrası vatandaşın alım gücü düşmeye devam ediyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar yapılacak? Zamlar hangi tarihte geliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Enflasyon rakamları her ay artış göstermeye devam ederken Şubat ayı sonunda enflasyon TÜİK tarafından yüzde 55 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin TL zam sonrasında emekli maaşları da 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan bu zam sonrasında asgari ücretli vatandaşın zam beklentisi de artış gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre Şubat ayında 3.15 ve senelik yüzde 55 olarak açıklanan oranların senelik olarak yüzde 20 oranının altına düşürülmesi bekleniyor.Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç halinde ara zam yapılacağı ile ilgili açıklamalar yüzde 20 altına düşürülürse zam yapılmayacak gibi duruyor. 2000 senesi öncesinde bir sene içinde asgari ücrete üç kere zam yapıldığı gözleniyor ve uzmanlara göre asgari ücrete yapılacak ara zamlar sonrasında asgari ücretin 10 bin TL seviyesinde olması bekleniyor. Geçtiğimiz sene asgari ücret Temmuz ara zammıyla birlikte 2 bin 824 TL'den 5 bin 500 TL'ye, 2023 senesi için de 5 bin 500 TL'den 8 bin 506 TL seviyesine yükseltilmişti. Asgari ücretli vatandaşın ara zam beklentisi sürerken yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.