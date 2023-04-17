Asgari ücrete erken ara zam! 3000 TL daha eklendi: O tarihten itibaren ödenecek

Asgari emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldıktan sonra asgari ücrete yapılan zam merak konusu oldu. Bir diğer konu ise asgari ücretle çalışanların ikramiye alıp almayacağıydı. Milyonlarca işçi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde asgari ücrete zam müjdesini bekliyor. Detaylar haberimizde...
ASGARİ ÜCRET 12 BİN TL'YE YÜKSELDİ! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ, ASGARİ ÜCRETLİYE 3000 TL'DE İKRAMİYE
Milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürecek haber
hafta sonu geldi. Yapılan duyuruya göre asgari ücret 12.000 Türk Lirası olacak. Ayrıca 3000 Türk Lirası da bayram ikramiyesi verileceği açıklandı.
Hafta sonu asgari ücretle çalışanlara müjde! Ara maaş zammı bekleyen asgari ücretli işçiler bugün bekledikleri haberi aldı. Bayram öncesi maaş zammı haberi açıklandı, asgari ücret 12.000 Türk Lirası oluyor. Ayrıca asgari ücretle çalışanlar için bayram ikramiyesi de olacak. Çalışma Bakanlığı milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek haberi yayınladı. Seçim öncesi asgari ücretliler içinde ek zam yapılacak. En düşük emekli maaşına zam yapıldığında milyonlarca asgari ücretli devletten gelecek müjdeyi merakla bekliyorlardı. Asgari ücretli çalışanlar için de çalışmaların hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında geçici olarak zam yapacağını söyledi. Ama ek zam için Temmuz ayını bekleyemeyen asgari ücretli çalışan, daha önce sosyal medyada kampanyalar düzenlediler. Nihayet asgari ücret erken zamlanacak. Milyonlarca işçinin yüzünü güldürecek çok önemli son dakika
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ASGARİ ÜCRET 12.000 TL OLUYOR
Yeni asgari ücret artışı için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde kurmaylarına 7 milyona yakın asgari ücretlinin yüzünü güldürmeleri talimatını verdi. Asgari ücretlilere zam oranı için çalışmalara başlandı. Başkentte perde arkasından gelen ilk bilgilere göre yeni asgari ücret rakamları belli oldu. Asgari ücret sadece 12.000 Türk Lirası. Yani asgari ücret artışı 3.500 Türk Lirası olacak. Ayrıca milyonlarca işçiyi seçimden önce ücret artışları için seferber etti. Ramazan ayının hemen ardından asgari ücretle çalışanlar için asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplanacak. İşçiler, işverenler ve hükümet temsilcileri toplantılar yapıyor.
ASGARİ ÜCRETLİYE 3000 TL DE BAYRAM İKRAM
Asgari ücretle ilgili iyi haberler
bununla da bitmiyor. Ramazan Bayramı gelmedi ama Kurban Bayramı öncesi asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi veriliyor. 3000 TL Tam Bayram İkramiyesi için çalışmalar başlamıştır. Bu ödemenin işverenler tarafından milyonlarca asgari ücretli işçiye yapılması bekleniyor. Öte yandan hükümet, çalışanlarına izin ücreti ödeyen işverenlere teşvik veriyor. Bu, asgari ücretli çalışanların Temmuz'da hem zam alacağı hem de bayram ikramiyesi ile rahat nefes alma şansı anlamına geliyor.
CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ONAYLADI
Asgari ücretle çalışanlara müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor. Normalde asgari ücret yılda bir kez artırılır, ancak son iki yılda Türkiye'de enflasyon istikrarlı bir şekilde yükselerek asgari ücrette aralıklı artışları zorunlu hale getirdi. Erdoğan, çalışanlara asgari ücret konusunda vaaz verdi. Asgari ücrette mutlaka geçici bir artış olacaktır. Sadece tarih henüz kararlaştırılmadı. Erdoğan, Temmuz'u asgari ücret zam ayı olarak belirledi, ancak son dakika ilerlemesi zammı ileriye götürebilir. Seçim öncesi milyonlarca asgari ücretli çalışanlar ile de müjdeli haber paylaşılabilir.