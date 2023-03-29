









ASGARİ ÜCRETE ZAM MI VAR?







Asgari ücrete kallavi zam kapıda! Maaş hesaplarınızda 5 haneyi görmeye hazır olun: İşte masadaki rakamlar! Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında gözler asgari ücrete gelecek zamlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5 bin 500 TL'dan 7 bin 500 TL'sına kadar yükseltmesinin ardından, şimdi ise gözler asgari ücret zamlarına çevrildi. Emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine gelen zamlar milyonlarca kişinin yüzünü güldürmüştü. Aynı sevinci asgari ücretli ve memurlar da yaşamak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı zammı açıkladı. 5 haneli olacak zam rakamı görenleri heyecanlandırdı. İşte detaylar...2023 yılına girilmesi ile beraber asgari ücrete yüzde 55 oranında zam yapılmıştı. Buna göre maaşlar 5 bin 500 TL'dan 8 bin 506 TL'sına kadar çıkmıştı. Gelen zam ise yüzleri güldürmüştü. Pek çok kişi bu zamları yeterli bulurken pek çok kişi de yetersiz bulmuştu. Enflasyon oranlarının yüksek olması nedeniyle bu zamların hiç bir etkisi bulunmamaktaydı. Şubat ayında enflasyon rakamları yüzde 55 olarak açıklanmıştı. Bu enflasyon oranına göre gelen zam yeterli değildi. Maaşlar kişilerin refah seviyesini artırmıyordu. Bu kötü tablodan ve enflasyondan en büyük zararı ise emekliler görüyordu. Bu nedenle de emekliler için ara zam yapıldığı açıklandı. Buna göre 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Peki şimdi ne olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gelen sorulara yanıt verdi. Yapılan toplantı öncesinde konuşan Bilgin, asgari ücret zammının temmuz ayında olacağını belirtti. Ayrıca yeni yapılacak zam ile birlikte asgari ücretin 10 bin TL olacağı da kayıtlara geçti. Buna göre asgari ücret artık 5 haneli rakamlara kavuşmuş olacak.