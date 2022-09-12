Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Rakam gerçek olursa herkes bayram edecek!







Asgari Ücrete Gelecek Olan Zammın Detayları







Asgari Ücret 7.500 TL’ye Çıkabilir!

Asgari Ücretin 7.500 TL Olma İhtimali Çok Yüksek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama da Türkiye vatandaşlarının bu süreçte refah kaybı yaşamamaları ve dar gelir grubunda bulunan vatandaşlar için onlara destek sağlamak açısından gerekli çalışmaların arttırılıp, bu konuya ilişkin çalışmaların da devam ettirileceğini paylaşarak asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceklerini vurguladı.Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya tarafından maaş zamları hakkındaki açıklamada, açlık sınırını ücretin 6680 lira civarında olduğunu ifade ederek 2023 yılında asgari ücretin 7.500 TL’ye yaklaşabileceğini vurguladı. 5.500 lira olan asgari ücrette %10 ila 20 artış geldiği zaman 7 bin lira gibi bir miktara yaklaşacağını belirten Kaya, hükümetin asgari ücreti enflasyon seviyelerinin üzerinde bir artışla 7 bin liranın, açlık sınırının üzerine çıkmasının söz konusu olacağını belirtti.Özgür Kaya tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamalarda, asgari ücretin hesaplanmasında pek çok formülün olduğunu söyledi. Gerçekleşecek olan formülün Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netlik kazanacağını söyledi. Enflasyon oranının asgari ücretin tabanını belirleyeceğini vurgulayan Kaya, enflasyonun 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu söyledi. Hükümetten farklı adımların atılması durumunda enflasyonun aşağı yönde harekete geçmesinin söz konusu olacağını söyledi. %15 ila 20 arasında enflasyon farkının oluşacağı, memur, işçi ve emeklilerin farklarının da olacağını aktardı. Memur ve memur emeklilerinin 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde %8’lik toplu sözleşmeyle gelecek olan zamların belli olduğunu bununla beraber enflasyon farkının da üzerine ekleneceğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda açlık sınırının 5580 TL civarında olduğunu belirten Özgür Kaya, asgari ücret tutarının 6680 TL’nin üzerinde yani 7000 ila 7500 TL seviyelerine yükselmesinin ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda açlık sınırının 5500 lira olan asgari ücrette %10-20 artış yaşattığını bununla beraber 7 bin TL seviyelerine yaklaşacağını vurgulayan Kaya, hükümet tarafından asgari ücretin enflasyon seviyelerinde yaşanan artıştan kaynaklı olarak 7 bin TL gibi bir miktara ulaşabileceğini vurguladı.