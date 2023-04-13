Asgari ücrete okkalı ara zam geliyor! Tarih öne çekildi: 11.902 TL maaş almaya hazırlanın! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etmişti. Ancak o tarih erkene mi çekildi? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ERKEN TARİH SÜRPRİZİFiyatların hızla yükseldiği, enflasyonun durdurulamadığı şu günlerde zam haberleri gündemi epey meşgul ediyor. Geçinmekte zorluk çeken asgari ücretli, memur, emekli kesimleri sürekli zam baskısı uygulamaktaydı. En son emekli maaşlarına yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'dan 7 bin 500 TL'sına kadar yükseltilmişti. Emekli maaşlarının ardından asgari ücrete de seçim öncesi bir zam yapılması gündeme geldi. Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haber için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...
Geçinmenin epey zorlaştığı şu günlerde ara zam için müjdeli haber bekleyen halk için Erdoğan gerekirsek zam yapmaktan kaçınmayız, erken tarihte yaparız gibi bir söyleşi de bulunmuştu. Pek çok insanı heyecanlandıran bu açıklamalar sonrasında gözler temmuz ara zamlarına çevrildi. Buna göre ne kadar zam yapılacak? Maaşlar ne kadar artış gösterilecek. İşte o rakamlar... Eğer asgari ücrete %20 zam yapılırsa maaşlar 12 bin 10 TL brüt olacak. Asgari ücret net maaşı ise 10 bin 200 TL olacak. Asgari ücret maaşlarına %30 zam yapılırsa bu durumda da asgari ücret 13 bin 10 TL olan brüt maaş, vatandaşların eline 11 bin 50 TL olarak verilecek. Asgari ücrete %40 oranında bir ara zam yapıldığı taktirde ise, asgari ücretlinin net olarak maaşı 11 bin 908 TL olacak. Bu maaş brütte ise 14 bin 11 TL olacak.