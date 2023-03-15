Asgari ücrete seçim öncesi ara zam müjdesi! Net asgari ücret bu miktara yükseldi: Çalışanlara can suyu zammı!

Yeni bir gelişme var! Az önce açıklanan asgari ücret ara zamı ile birlikte net tutarı 11 bin 759 TL olarak belirlendi.
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği müjde nihayet geldi. Az önce yapılan duyuruyla birlikte, net asgari ücret 11 bin 759 TL olarak belirlendi ve artık otomatik olarak yükseltildi. Başvuruya gerek yok, maaşlar zaten arttı. Bu zam haberi, herkesin beklediği bir haberdi ve sonunda açıklandı.
2023 yılı için açıklanan asgari ücret tutarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8500 TL olarak belirlenmişti. Yılbaşında yapılan bu açıklama, milyonları sevindirmişti. Ancak, sürekli artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşüşü yaşayan vatandaşlar zorlu bir dönemden geçiyordu. Artan hayat pahalılığı nedeniyle geçinmek zorlaşan asgari ücretliler, ara zam müjdesini bekliyorlardı. Sonunda bekledikleri haberi aldılar. Ara zam yapıldı ve artık belirli illerde net 11.759 TL olarak yeni asgari ücret uygulanacak. Bu haber, milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürdü ve hangi illerde ara zam yapıldığı merak konusu oldu 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye hükümeti, depremzedelerin yaralarını sarmak ve bölge ekonomisini canlandırmak için bir dizi karar aldı. Bu kararlar arasında, depremin etkilediği 11 ilde yaşayan asgari ücretli çalışanlara asgari ücret zammı yapılması da yer alıyor. Yeni asgari ücret formülüne göre, deprem bölgesinde çalışan asgari ücretli vatandaşlara brüt asgari ücret ödemesi yapılacak. Bu kararla birlikte, depremin etkisiyle işlerini kaybeden vatandaşlar, işyerlerinin yeniden açılması veya işlerinin devam etmesi durumunda, brüt asgari ücret seviyesinde maaş almaya devam edecekler. Deprem bölgesinde bulunan 11 il, Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle, depremin ekonomik etkilerini minimize etmek ve bölgenin ekonomik toparlanmasını sağlamak için hükümet, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bunlar arasında, depremzedelerin işlerini kaybetmelerini önlemek için brüt asgari ücret ödemeleri yapılması ve bölgeye yatırımların artırılması yer alıyor.
Bu kararlar, depremzedelerin yanı sıra bölge halkı için de umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeniden inşa sürecinde, hükümetin atacağı adımlarla birlikte, depremin etkilerinin en aza indirilmesi ve bölgenin eski canlılığına kavuşması umut ediliyor. Bölgede işgücü farklı illere dağıldığı için üretim aksamaları yaşanıyor. İşverenler, üretimi sürdürebilmek için tesislerdeki işçi eksikliğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, devlet yeni adımlar atmaya başladı. İşverenler, çalışanların SGK primlerinin belirli bir süre boyunca ödenmemesi talebinde bulundu. Ayrıca, asgari ücretin brüt üzerinden ödenmesi de talep edildi. Bölgedeki işgücü varlığının korunması amacıyla asgari ücret formülü devreye sokuldu. Yeni asgari ücret miktarı da merak konusu oldu. Eğer asgari ücret brüt üzerinden ödenirse, asgari ücretliye aylık 8.500 TL yerine 11.759 TL ödeme yapılacak. Bu uygulama sayesinde, devlete ödenmesi gereken vergi ve primler çalışanlara aktarılacak. Deprem bölgesinde, bu uygulamanın en az bir yıl süreyle devam etmesi bekleniyor.