Finans
17 Mart 2023 - 23:45

Asgari ücrete SGK dokunuşu! 6 ay boyunca devam edecek: En az 400 TL daha...

SGK üzerinden asgari ücretlerde değişiklik yapılacağı haberi verildi. Sosyal güvenlik Kurumu tarafından verilecek olan destekten evde görevli bakıcı ve gündelikçiler bu imkandan faydalanabilecek. 6 ay boyunca verilecek olan imkan için detaylar...

Finans
17 Mart 2023 - 23:45
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Asgari ücrete SGK dokunuşu! 6 ay boyunca devam edecek: En az 400 TL daha...
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Alınan kararlarla beraber işçi başına aylık 400 TL tutarında ödeme yapılırken bu desteğin 6 ay boyunca devam edeceği belirtildi. SGK, tarafından yapılacak olan bu destekte evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da faydalanabilir. Destekten yararlanmak için ise, herhangi bir başvuru şartı aranmayacak. Asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatıldığı bilgisi verildi.

FAİZSİZ DESTEK İMKANI

SGK üzerinden gerekli şartların sağlanmasıyla beraber işçiler için desteğin otomatik olarak başlatıldığı bilgisi verildi. Bununla beraber destekten yararlanmaması gereken işverenler ile kamu kurum ve kuruluşları sosyal güvelik kurumuna başvuruda bulunarak desteğin sona ermesi mümkün. 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınır.



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PRİM BORCU OLANLAR

SGK tarafından yapılacak olan asgari ücret desteğinden, vade üzerinden geçmiş borcu bulunan işverenler faydalanabilecek. Aylık prim ve hizmet belgelerinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden ötürü prim borçlarının ödenmiş olması şartına bakılmadan yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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