Asgari ücrete SGK dokunuşu! 6 ay boyunca devam edecek: En az 400 TL daha...







FAİZSİZ DESTEK İMKANI







PRİM BORCU OLANLAR

Alınan kararlarla beraber işçi başına aylık 400 TL tutarında ödeme yapılırken bu desteğin 6 ay boyunca devam edeceği belirtildi. SGK, tarafından yapılacak olan bu destekte evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da faydalanabilir. Destekten yararlanmak için ise, herhangi bir başvuru şartı aranmayacak. Asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatıldığı bilgisi verildi.SGK üzerinden gerekli şartların sağlanmasıyla beraber işçiler için desteğin otomatik olarak başlatıldığı bilgisi verildi. Bununla beraber destekten yararlanmaması gereken işverenler ile kamu kurum ve kuruluşları sosyal güvelik kurumuna başvuruda bulunarak desteğin sona ermesi mümkün. 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınır.SGK tarafından yapılacak olan asgari ücret desteğinden, vade üzerinden geçmiş borcu bulunan işverenler faydalanabilecek. Aylık prim ve hizmet belgelerinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden ötürü prim borçlarının ödenmiş olması şartına bakılmadan yapılır.