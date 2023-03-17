Alınan kararlarla beraber işçi başına aylık 400 TL tutarında ödeme yapılırken bu desteğin 6 ay boyunca devam edeceği belirtildi. SGK, tarafından yapılacak olan bu destekte evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da faydalanabilir. Destekten yararlanmak için ise, herhangi bir başvuru şartı aranmayacak. Asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatıldığı bilgisi verildi.
Finans
17 Mart 2023 - 23:45
Asgari ücrete SGK dokunuşu! 6 ay boyunca devam edecek: En az 400 TL daha...
SGK üzerinden asgari ücretlerde değişiklik yapılacağı haberi verildi. Sosyal güvenlik Kurumu tarafından verilecek olan destekten evde görevli bakıcı ve gündelikçiler bu imkandan faydalanabilecek. 6 ay boyunca verilecek olan imkan için detaylar...
Finans
17 Mart 2023 - 23:45