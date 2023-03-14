EKONOMİ
14 Mart 2023 - 17:15

Asgari ücrete talih kuşu kondu! 638 TL'lik zam için o tarihi bekleyin!

EYT maddelerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yasalaşırken emekli olacaklara müjdeli haber geldi. Asgari ücretle çalışıp emekli olacak kişileri yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. EYT milyonlarca kişiyi sevindirirken asgari ücrette şaşırtan düzenlemeler yapıldı.

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 17:15
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Asgari ücrete talih kuşu kondu! 638 TL'lik zam için o tarihi bekleyin!
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EYT üzerinden emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi heyecanlı bekleyişe geçerken düzenlemelerle beraber asgari ücretle çalışıp emekli olacak ve çalışma hayatına devam edecek kişilerin eline 9 bin 145 TL geçecek. Konu hakkında açıklamalar devam ederken EYT'li çalışma devam ederse maaşların artacağı bilgisi verildi.

MAAŞLARDA ARTIŞA GİDİLDİ

EYT düzenlemesiyle beraber emekli olup çalışmaya devam edecek olan kişilere maaş avantajı sunuldu. Emekli olarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden asgari ücretlilerin maaşlarına 638 TL zam gelmesiyle yeni rakamın 9.145 TL olacağı bilgisi verildi. EYT'lilerde maaş heyecanı başlanırken aynı işyerlerinde çalışmalar devam ettiğinde sigorta prim işçi payı azalacağı için maaş artışı gündeme geldi. Bu durumda net asgari ücret 8.500 TL olarak asgari ücrete 9.145 TL olarak güncellendi.



EYT maaş artışı

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Tüm sigorta kollarına tabi bir işçi için brüt ücretinden yüzde 15 prim kesintisi yapılıyor. Yüzde 1'lik kısım için işsizlik sigortası prim ödemesi yapılıyor. Bu durumda asgari ücretli bir işçinin brüt ücretinden 1.501,2 TL prim kesilerek brüt 10.008 TL olan ücreti net 8.506,8 TL’ye düşürüldü.

Emekli olarak asgari ücret üzerinden çalışmalar devam ederken 750,6 TL prim kesintisi yaşanırken net ücret ise 9.144,81 TL limiti güncellendi. SGK’ya işçi adına daha düşük prim aktarıp işçiye daha yüksek ücret ödeyecekler.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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