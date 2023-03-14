Asgari ücrete talih kuşu kondu! 638 TL'lik zam için o tarihi bekleyin!







MAAŞLARDA ARTIŞA GİDİLDİ







EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

EYT üzerinden emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi heyecanlı bekleyişe geçerken düzenlemelerle beraber asgari ücretle çalışıp emekli olacak ve çalışma hayatına devam edecek kişilerin eline 9 bin 145 TL geçecek. Konu hakkında açıklamalar devam ederken EYT'li çalışma devam ederse maaşların artacağı bilgisi verildi.EYT düzenlemesiyle beraber emekli olup çalışmaya devam edecek olan kişilere maaş avantajı sunuldu. Emekli olarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden asgari ücretlilerin maaşlarına 638 TL zam gelmesiyle yeni rakamın 9.145 TL olacağı bilgisi verildi. EYT'lilerde maaş heyecanı başlanırken aynı işyerlerinde çalışmalar devam ettiğinde sigorta prim işçi payı azalacağı için maaş artışı gündeme geldi. Bu durumda net asgari ücret 8.500 TL olarak asgari ücrete 9.145 TL olarak güncellendi.Tüm sigorta kollarına tabi bir işçi için brüt ücretinden yüzde 15 prim kesintisi yapılıyor. Yüzde 1'lik kısım için işsizlik sigortası prim ödemesi yapılıyor. Bu durumda asgari ücretli bir işçinin brüt ücretinden 1.501,2 TL prim kesilerek brüt 10.008 TL olan ücreti net 8.506,8 TL’ye düşürüldü. Emekli olarak asgari ücret üzerinden çalışmalar devam ederken 750,6 TL prim kesintisi yaşanırken net ücret ise 9.144,81 TL limiti güncellendi. SGK’ya işçi adına daha düşük prim aktarıp işçiye daha yüksek ücret ödeyecekler.