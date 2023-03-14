EYT üzerinden emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi heyecanlı bekleyişe geçerken düzenlemelerle beraber asgari ücretle çalışıp emekli olacak ve çalışma hayatına devam edecek kişilerin eline 9 bin 145 TL geçecek. Konu hakkında açıklamalar devam ederken EYT'li çalışma devam ederse maaşların artacağı bilgisi verildi.
EKONOMİ
14 Mart 2023 - 17:15
Asgari ücrete talih kuşu kondu! 638 TL'lik zam için o tarihi bekleyin!
EYT maddelerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yasalaşırken emekli olacaklara müjdeli haber geldi. Asgari ücretle çalışıp emekli olacak kişileri yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. EYT milyonlarca kişiyi sevindirirken asgari ücrette şaşırtan düzenlemeler yapıldı.
EKONOMİ
14 Mart 2023 - 17:15