Asgari ücrete Temmuz ayında dolar bazı etkisi!













"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMI OLACAK"

2023 yılının ilk 6 ayında yürürlüğe girecek net asgari ücret 8 bin 500 TL şeklinde belirlendi. Milyonlarca vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlayan eni maaşın ardından memur ve emekliler hakkında da çalışma başlatıldı. Ardından bir kez daha dikkatler asgari ücrete çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının düzenlendiği 29 Mart günü yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında asgari ücrete yeni zam var" dedi.Ardından Temmuz ayı maaş zammı için kamuoyu hesaplamaları başladığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplanarak yeni asgari ücretler için müzakere masasına oturacağı söylendi.Yapılacak olan görüşme öncesinde bir açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin konuya ilgili konuşmasında Temmuz ayında asgari ücret artışı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Açıklamada şunlar söylendi: Gerçek satın alma gücünü korumak için asgari ücreti Temmuz ayında ayarlayacağız. Ocak ayında, onu Cumhuriyet tarihindeki 455 doların üzerine çıkaran bir anlaşma yaptık. Temmuz ayında da aynısını yapacağız. Yaklaşımım orada, yaklaşık 500 dolar. Satın alma gücündeki paritesini de dikkate alarak asgari ücrete eşdeğer bir düzenleme yapmalıyız. Çalışmamız hazır."