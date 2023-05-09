Asgari ücrete Temmuz ayında dolar bazı etkisi!

2023 yılının ilk 6 ayında yürürlüğe girecek net asgari ücret 8 bin 500 TL şeklinde belirlendi. Milyonlarca vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlayan eni maaşın ardından memur ve emekliler hakkında da çalışma başlatıldı. Ardından bir kez daha dikkatler asgari ücrete çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının düzenlendiği 29 Mart günü yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında asgari ücrete yeni zam var" dedi.
Ardından Temmuz ayı maaş zammı için kamuoyu hesaplamaları başladığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplanarak yeni asgari ücretler için müzakere masasına oturacağı söylendi.