Asgari ücrete yılın ikinci zammı! Kallavi zam bayram ettirecek: Çift haneli yeni rakamı duyan inanamıyor!

Asgari ücrete büyük bir artış geliyor: Hazırlıklar başladı. son dakika haberi olarak paylaşılan bilgilere göre, 11 ilimizdeki depremzedelerin durumu da dikkate alınarak asgari ücrete 1.551 liralık bir zam yapılması planlanıyor. İşverenlerin de sigorta primlerini bu zam oranına uygun olarak artıracağı belirtiliyor. Bu düzenleme ile birlikte asgari ücretin 10 bin lirayı aşması bekleniyor.
11 İLİMİZDE DEPREM SONRASI ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin etkisiyle, işyerleri ve fabrikalar ciddi hasarlar gördü. Vatandaşların çoğu artçı sarsıntılardan dolayı diğer illere göç etmek zorunda kaldı. İşverenlerin çalışanları ekmek teknelerine döndürmek için ücretlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Hükümet, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'da asgari ücreti 10 bin TL'nin üzerine çıkarmayı planlıyor.