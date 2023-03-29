Asgari ücrete yılın ikinci zammı o tarihte! Bakan doğruladı: Çalışanlara hükümet jesti geliyor! Asgari ücrete zam mı geliyor. Milyonlarda kişinin beklediği asgari ücrete zam haberi kapıda mı? Emekli maaşlarına ve ikramiyelerine gelen zamlar sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Ak Parti'nin çalışma merkezinde ağırladı. Şimdi gözler o miktara çevrildi. Gelecek olan zam miktarı açıklandı. Tarih verildi. İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI MI GELİYOR? YENİ ZAM GÖZÜKTÜEn düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'dan 7 bin 500 TL'ye kadar çıkartılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Geçinmenin günden güne zorlaştığı günümüzde, enflasyonun artması nedeniyle maaşlara zam yapılması sürekli gündemde. Bunun için de devlet çapında konuşmalar, tartışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Emeklilerin yoğun baskısı ve sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtilmişti. Emekliye zam haberini duyan asgari ücretlilerde kolları sıvadı. Yeni zam bekleniyor. İşte zam için verilen o tarih ve diğer ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i, Ak Parti Genel Merkezinde ağırladı. Yapılan toplantıda önemli kararlar alındığı konuşuluyor. Milyonlarca kişinin gözü gelecek olan yeni zamlarda. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması, en düşük bayram ikramiyelerinin de 2 bin TL olması nedeniyle asgari ücrete de zam yapılması talep edilmişti. Bu talepler karşılık buldu mu? Yeni zam ne zaman gelecek? Hepsi haberimizde olacak. İşte detaylar...